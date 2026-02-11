 Aller au contenu principal
Humana prévoit un bénéfice en baisse pour 2026 en raison de la baisse du nombre d'étoiles attribuées par Medicare
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La baisse des notes de qualité a un impact sur les paiements de primes Medicare Advantage

Prévisions de bénéfices pour 2026 inférieures aux estimations de Wall Street

Annonce d'une perte trimestrielle inférieure aux prévisions

(Ajout d'un commentaire exécutif aux paragraphes 5 et 8, mise à jour des actions au paragraphe 6) par Puyaan Singh et Sriparna Roy

Humana HUM.N a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street mercredi, car il s'attend à ce que la baisse de la qualité des évaluations de ses plans Medicare Advantage par le gouvernement nuise à ses résultats.

L'assureur prévoit que le nombre de membres individuels de Medicare Advantage en 2026 augmentera d'environ 25 % par rapport à l'année précédente, avec environ 45 % de ses membres qui devraient être inscrits dans les plans notés quatre étoiles et plus.

Les notes, sur une échelle de 1 à 5 étoiles, sont liées aux primes versées aux assureurs, toute note inférieure à 3 étoiles étant considérée comme une qualité médiocre susceptible d'entraîner une baisse des paiements.

"Bien qu'il ne soit pas choquant que les prévisions de bénéfices de Humana pour 2026 soient beaucoup plus basses... la forte augmentation du nombre de membres semble susceptible de réduire les marges plus que le marché ne le prévoyait", a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar.

La directrice financière Celeste Mellet a déclaré que la baisse des notes pèsera sur les bénéfices de Humana à hauteur de 3,5 milliards de dollars en 2026.

Les actions de la société ont chuté de plus de 3 % dans les échanges de la matinée.

En janvier, l'administration Trump a proposé des taux de paiement plus faibles que prévu pour 2027 aux assureurs exploitant les plans, faisant baisser les actions de Humana et de ses rivaux CVS Health CVS.N et UnitedHealth

UNH.N .

"Medicare Advantage se situe à l'intersection des pressions budgétaires américaines et d'un programme incroyablement populaire auprès des personnes âgées", a déclaré le directeur général Jim Rechtin. "Nous nous adapterons à l'avis de taux une fois qu'il sera définitif

Les actions de Humana ont chuté de 31,8 %, celles de CVS de 5 % et celles de UnitedHealth de 17,7 % depuis le début de l'année.

L'augmentation des taux annoncée par l'agence de 0,09% devrait être finalisée en avril et pourrait changer.

Humana s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action en 2026 soit d'au moins 9 dollars, contre une estimation des analystes de 11,92 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le niveau de conservatisme dans les perspectives initiales de 2026 est plus élevé que d'habitude pour tenir compte de l'environnement dynamique, a déclaré la société dans ses remarques préparées.

Humana a revu ses tarifs et ajusté ses prestations pour consolider ses bénéfices tout en faisant face aux pressions persistantes sur les coûts qui ont saisi le secteur depuis plus de deux ans.

La société a annoncé un ratio trimestriel de coûts médicaux, c'est-à-dire le pourcentage des primes consacrées aux soins médicaux, de 93 %, ce qui correspond à peu près aux attentes des analystes.

Elle a enregistré une perte ajustée de 3,96 dollars par action au quatrième trimestre, contre une perte estimée à 4,01 dollars par action.

