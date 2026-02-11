Humana dévoile ses résultats 2025 et objectifs 2026
Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 10,11%, à 129,664 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action a atteint 9,84 dollars, contre 9,98 dollars en 2024.
La hausse des revenus de l'assureur-santé américain provient de primes plus élevées par adhérent pour les contrats Medicare et les contrats étatiques, la hausse de Medicare étant en grande partie due à une augmentation de la subvention directe liée à l'Inflation Reduction Act. Elle a également été soutenue par la croissance du nombre d'adhérents dans les contrats étatiques de la société et dans les activités autonomes de Prescription Drug Plans.
Au niveau de ses perspectives, Humana table sur un bénéfice par action d'au moins 8,89 dollars par titre en 2026, contre 9,84 dollars en 2025, un recul dû aux ventes contraires liés aux "Star Ratings" (notations de qualité) pour l'année de bonus 2026, après mesures d'atténuation.
Parallèlement, sur l'exercice en cours, la société table sur une croissance du nombre de membres en Medicare Advantage individuel d'environ 25%, grâce à de nouvelles ventes et une meilleure fidélisation.
