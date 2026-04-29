Humana confirme ses prévisions de bénéfice annuel ajusté ; le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action Humana HUM.N recule de 4,7 % à 219 dollars avant l'ouverture du marché

** Humana réaffirme sa prévision de bénéfice annuel ajusté à au moins 9 dollars, mais a revu à la baisse sa prévision de bénéfice publié, la ramenant à “au moins 8,36 $” contre une estimation précédente de “au moins 8,89 $”

** La société annonce un bénéfice ajusté de 10,31 $ par action au premier trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 10,19 $ par action - données LSEG

** La société annonce que George Renaudin quittera ses fonctions de président du segment Assurance le 29 juin 2026, Aaron Martin étant désigné pour lui succéder, tandis que John Barger prendra immédiatement la direction des opérations Medicare Advantage

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 10,3 % depuis le début de l'année