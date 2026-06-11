Humacyte s'effondre après une vente d'actions de 50 millions de dollars

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11 juin - ** Jeudi, avant l'ouverture de la bourse, l'action

HUMA.O de la société de biotechnologie Humacyte a chuté de 22,4 % à 1,04 $, après une levée de fonds de 50 millions de dollars ** Jeudi en fin de journée, le fabricant de tissus bio-conçus a vendu environ 47,6 millions d'actions à 1,05 $, soit une décote de 21,6 % par rapport au dernier cours

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la commercialisation de son implant Symvess destiné aux patients souffrant de traumatismes vasculaires extrêmes, ainsi que le dépôt prévu d'un supplément à la demande d'autorisation de mise sur le marché de produits biologiques pour une indication en hémodialyse, entre autres

** Barclays, BTIG et Titan Partners sont les co-teneurs de livre

** HUMA, basée à Durham, en Caroline du Nord, compte environ 222 millions d'actions en circulation

** À la clôture de jeudi, l'action affichait une hausse de 40 % depuis le début de l'année

** 4 analystes sur 5 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, 1 “conserver”; objectif de cours médian de 2 $, selon les données de LSEG