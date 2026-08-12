Humacyte recule après avoir annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu

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12 août - ** L'action de la société de biotechnologie Humacyte

HUMA.O recule de 10 % à 63 centimes

** La société affiche au deuxième trimestre une perte de 16 centimes par action, supérieure aux estimations des analystes qui tablaient sur une perte de 1 centime par action – données LSEG

** Elle annonce un chiffre d'affaires de 406.000 dollars au deuxième trimestre, inférieur aux estimations de 1,12 million de dollars

** BTIG déclare: "Nous continuons de penser que le cours de l'action peut progresser à mesure que les étapes clés sont franchies et que le développement commercial s'accélère, mais nous reconnaissons que la visibilité sur le chiffre d'affaires à court terme reste limitée."

** HUMA fait état d’une trésorerie, de liquidités équivalentes et de liquidités soumises à des restrictions s’élevant à 80,3 millions de dollars au 30 juin

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 35,3 % depuis le début de l'année