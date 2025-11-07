Huit baisses en neuf séances pour le CAC 40

(AOF) - Les marchés européens ont terminé dans le rouge une semaine marquée par les inquiétudes à propos des valorisations des valeurs technologiques dopées par l'IA et de la santé de l'économie américaine. L'indice CAC 40 a cédé 0,18% à 7950,18 points, portant son repli hebdomadaire à 2,10%. Le principal indice français a enregistré 8 baisses en 9 séances. L'EuroStoxx50 a reculé de 0,84% à 5563,86 points. Même tendance à Wall Street où le Dow Jones perd 0,67% et le Nasdaq Composite, 1,84% vers 17h30.

Un shutdown historique

Le shutdown aux Etats-Unis est devenu cette semaine le plus long de l'histoire, limitant le nombre de statistiques économiques disponibles. Si l'indice des directeurs d'achat pour le secteur non-manufacturier de l'Institute for Supply Management en novembre a dépassé les attentes, les données dévoilées depuis jeudi signalent une dégradation de la conjoncture.

Publié aujourd'hui, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan s'est approché en novembre de son plus bas historique touché en juin 2022. Il a reculé à 50,3 points, contre 53,6 en octobre alors que les économistes tablaient sur un recul nettement moins important à 53 points.

"Alors que la fermeture des services fédéraux se prolonge depuis plus d'un mois, les consommateurs expriment désormais leurs inquiétudes quant aux conséquences négatives potentielles pour l'économie," analyse Joanne Hsu, directrice de cette enquête. "La baisse de confiance observée ce mois-ci était généralisée dans l'ensemble de la population, tous âges, revenus et affiliations politiques confondus".

"K-shaped" economy

Une exception cependant : le groupe des 33% de consommateurs les plus exposés aux marchés actions ont enregistré une hausse notable de 11% de leur confiance, soutenue par la vigueur continue des Bourses.

L'économie américaine actuelle est décrite par certains spécialistes, comme étant en "forme de K", en référence à la divergence des fortunes entre les consommateurs les plus riches, qui voient leur situation s'améliorer, et les personnes les plus modestes, qui rencontrent des difficultés.

La saison des résultats s'est également poursuivie et les investisseurs n'ont parfois pas fait dans le détail. Ainsi, Legrand, SES et Air France-KLM ont chuté de respectivement 13%, 22,7% et 16,8% sur la semaine après avoir présenté des performances trimestrielles décevantes. Worldline a dévissé de 20% à la perspective d'une augmentation de capital de 500 millions d'euros.

Les résultats d'Engie, de Bouygues et de GTT ont, en revanche, été salués.