L'illustration présente le nouveau logo d'Hugo Boss

Le groupe de ‌mode allemand Hugo Boss a annoncé mardi un résultat ​d'exploitation au deuxième trimestre supérieur aux attentes et a confirmé ses objectifs annuels, malgré une demande des ​consommateurs modérée.

La société a enregistré un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) ​de 59 millions d'euros pour ⁠le trimestre, contre 81 millions l'année précédente, mais ‌supérieur aux prévisions des analystes, qui s'élevaient à 52 millions d'euros selon un consensus établi ​par l'entreprise.

Son ‌chiffre d'affaires a reculé à 905 millions ⁠d'euros, contre 1 milliard d'euros un an plus tôt et alors que les analystes tablaient sur 907 millions ⁠d'euros.

Hugo Boss ‌a indiqué que les incertitudes macroéconomiques et ⁠les tensions géopolitiques avaient continué à constituer un ‌frein au cours du trimestre, en particulier ⁠en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

"La baisse ⁠de la ‌fréquentation des magasins au Moyen-Orient, à la suite des ​événements géopolitiques, a exercé ‌une pression supplémentaire sur les résultats régionaux", a déclaré le groupe.

"Bien que ​les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques persistent, nous sommes encouragés par les progrès réalisés au cours ⁠du premier semestre", a cependant déclaré le président du directoire Daniel Grieder dans un communiqué.

Hugo Boss a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026.

(Rédigé par Ozan Ergenay à Gdansk; Version française Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)