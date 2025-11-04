 Aller au contenu principal
Hugo Boss anticipe un CA et un Ebit dans le bas de sa fourchette de prévisions
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 09:49

L'illustration montre le nouveau logo Hugo Boss

Hugo Boss a déclaré mardi que son chiffre d'affaires et son bénéfice d'exploitation se situeraient dans le bas de la fourchette de ses prévisions annuelles, après des ventes inférieures aux attentes au troisième trimestre.

Le groupe du mode allemand, invoquant une "volatilité macroéconomique accrue" et des effets de change négatifs, précise que le chiffre d'affaires annuel devrait se situer dans le bas de la fourchette de de 4,2 et 4,4 milliards d'euros et le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) dans le bas de la fourchette de 380 à 440 millions.

Les ventes de Hugo Boss ont chuté de 4% à 989 millions d'euros au troisième trimestre, en raison de l'affaiblissement du dollar américain. Les analystes tablaient sur 1,01 milliard d'euros, selon un sondage fourni par la société.

Si l'on exclut l'impact des variations de change, les ventes ont baissé de 1%, entraînées par la diminution des revenus sur ses marchés clés que sont la Chine et la Grande-Bretagne. Cette faiblesse a été compensée par des améliorations en Allemagne, en France et aux États-Unis, a déclaré le groupe.

(Rédigé par Linda Pasquini à Gdansk, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

