Hubbell revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à la forte demande des centres de données et des services publics

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Le fabricant de matériel électrique Hubbell HUBB.N a dépassé les prévisions pour ses résultats du premier trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 jeudi, misant sur une forte demande pour ses produits utilisés dans les centres de données et les projets énergétiques.

La demande en technologies d'intelligence artificielle a entraîné une forte augmentation de la construction de centres de données à l'échelle mondiale, profitant à des entreprises telles que Hubbell, qui fabrique notamment des systèmes de câblage et d'éclairage, parmi d'autres produits électriques.

Les fabricants d'équipements industriels ont également profité de la modernisation du réseau et de la rénovation des infrastructures vieillissantes, les services publics intensifiant leurs investissements pour répondre à la demande croissante en électricité.

Le chiffre d'affaires du segment électrique de Hubbell a augmenté de 12% pour atteindre 568 millions de dollars au premier trimestre, tandis que celui de son activité de solutions pour les services publics a progressé de 11% pour s'établir à 949 millions de dollars.

La société table désormais sur un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 19,30 et 19,85 dollars par action, dont la valeur médiane est supérieure à celle de sa fourchette de prévisions précédente, comprise entre 19,15 et 19,85 dollars.

Les actions de la société basée à Shelton, dans le Connecticut, ont progressé de 3,6% en pré-ouverture.

Hors éléments exceptionnels, la société a annoncé un bénéfice de 3,93 dollars par action au premier trimestre, contre une estimation des analystes de 3,88 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires net trimestriel s'est établi à 1,52 milliard de dollars, contre une prévision moyenne des analystes de 1,5 milliard de dollars.