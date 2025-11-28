Huawei et ZTE concluent des accords 5G au Viêt Nam après les droits de douane américains, alors que les liens avec la Chine se resserrent

Le Viêt Nam adopte la technologie chinoise dans un contexte de relations tendues avec les États-Unis

ZTE et Huawei remportent d'importants contrats alors que le Viêt Nam change d'approche

Des fonctionnaires occidentaux émettent des doutes sur la coopération technologique avec Hanoi, selon des sources

(Le ministère suédois des affaires étrangères est ajouté au paragraphe 9) par Francesco Guarascio

Les grandes entreprises chinoises de télécommunications Huawei et ZTE 000063.SZ ont remporté cette année une série de contrats pour la fourniture d'équipements 5G au Vietnam, , un autre signe du renforcement des liens entre Hanoi et Pékin, suscitant l'inquiétude des responsables occidentaux, ont déclaré à Reuters sept personnes ayant une connaissance directe de la situation. Pendant des années, le Viêt Nam a été considéré comme réticent à utiliser la technologie chinoise dans des infrastructures sensibles, mais ces derniers mois, il a adopté les entreprises technologiques chinoises alors que les relations parfois glaciales avec son voisin du nord se sont réchauffées tandis que les liens avec Washington se sont détériorés à cause des droits de douane sur les produits vietnamiens.

Alors que le suédois Ericsson ERICb.ST et le finlandais Nokia NOKIA.HE ont obtenu des contrats pour l'infrastructure centrale 5G du Vietnam, avec le fabricant de puces américain Qualcomm QCOM.O fournissant des équipements de réseau, les entreprises chinoises ont commencé à remporter des appels d'offres plus petits avec des opérateurs publics, comme le montrent les données sur les marchés publics qui n'ont pas encore été rapportées.

Un consortium comprenant Huawei a obtenu un contrat de 23 millions de dollars pour des équipements 5G en avril, quelques semaines après que la Maison Blanche a annoncé des droits de douane sur les produits vietnamiens. ZTE a remporté au moins deux contrats, dont un la semaine dernière, d'une valeur totale de plus de 20 millions de dollars pour des antennes 5G. Le premier contrat rendu public a été conclu en septembre, un mois après l'entrée en vigueur des droits de douane américains.

Reuters n'a pas pu établir si le calendrier de ces contrats était lié aux droits de douane américains, mais les contrats ont suscité des inquiétudes parmi les responsables occidentaux. L'exclusion des entrepreneurs chinois de l'infrastructure numérique du Viêt Nam, y compris des câbles sous-marins à fibre optique , est depuis longtemps considérée par Washington comme une condition essentielle au soutien des technologies de pointe.

Huawei et ZTE sont interdits d'accès aux réseaux de télécommunications américains, car ils représentent un "risque inacceptable" pour la sécurité nationale. La Suède et d'autres pays européens appliquent des restrictions similaires.

Ericsson a refusé de faire des commentaires sur les entreprises chinoises, mais a déclaré qu'il était "pleinement engagé à soutenir ses clients au Viêt Nam."

"L'accès à des réseaux sécurisés et fiables est essentiel pour tous les pays, et il l'est d'autant plus que de plus en plus de fonctions critiques de la société deviennent numériques", a déclaré le ministère suédois des affaires étrangères, interrogé sur les contrats 5G chinois au Viêt Nam.

Ni Huawei, ni ZTE, ni Nokia, ni Qualcomm, ni l'ambassade des États-Unis au Viêt Nam, ni l'ambassade de Chine, ni le ministère vietnamien de la technologie n'ont répondu aux demandes de commentaires.

LES LIENS ENTRE LE VIETNAM ET LA CHINE SE RÉCHAUFFENT

Le pays non aligné d'Asie du Sud-Est est un champ de bataille crucial dans la compétition pour l'influence mondiale. Sa proximité avec la Chine en a fait un centre industriel majeur pour des multinationales telles qu'Apple, Samsung et Nike, qui dépendent des composants chinois et des consommateurs occidentaux.

Sous la pression occidentale, le Viêt Nam a longtemps adopté une "approche attentiste" vis-à-vis de la technologie chinoise, a déclaré Nguyen Hung, spécialiste des chaînes d'approvisionnement à l'université RMIT du Viêt Nam. Mais "le Viêt Nam a ses propres priorités", a-t-il ajouté, notant que les nouveaux accords pourraient favoriser une intégration économique plus poussée avec la Chine. Hanoi et Pékin ont récemment progressé sur d'autres projets sensibles, notamment les liaisons ferroviaires transfrontalières et les zones économiques spéciales proches de la frontière chinoise, que le Viêt Nam avait auparavant écartées en raison des risques qu'elles représentaient pour la sécurité.

Huawei a perdu plusieurs appels d'offres cette année pour des équipements 5G au Viêt Nam, selon les données de l'appel d'offres. Huawei a toutefois coopéré dans le domaine des services techniques et a signé en juin un accord sur les transferts de technologie 5G avec Viettel, le principal opérateur de télécommunications vietnamien détenu par l'armée, selon le ministère vietnamien de la défense.

Viettel n'a pas répondu à une demande de commentaire. Une personne de l'entreprise a déclaré que la technologie chinoise était moins chère. Les sources ont refusé d'être nommées car les informations qu'elles ont communiquées n'étaient pas publiques.

INQUIÉTUDES DE L'OCCIDENT

Les contrats chinois ont été évoqués lors d'au moins deux réunions de hauts fonctionnaires occidentaux à Hanoï ces dernières semaines, selon des sources diplomatiques. Lors de l'une de ces réunions, un fonctionnaire américain a averti que ces contrats pourraient saper la confiance dans les réseaux vietnamiens et compromettre l'accès à la technologie de pointe américaine.

Lors d'une réunion qui s'est tenue ce mois-ci, les fonctionnaires ont examiné si les zones utilisant la technologie chinoise pouvaient être isolées du reste du réseau afin d'éviter les fuites de données, a déclaré l'une des sources.

Mais les fournisseurs d'antennes et d'équipements pourraient toujours avoir accès aux données du réseau, a déclaré Innocenzo Genna, un avocat spécialisé dans les télécommunications, notant que "les entrepreneurs occidentaux pourraient être confrontés à la perspective délicate de travailler avec des entreprises en qui ils n'ont pas confiance."