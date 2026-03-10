Assystem anticipe une croissance organique de 2 à 4% de ses revenus en 2026
10/03/2026
En 2025, le ROPA (le résultat opérationnel d'activité) consolidé est de 45 MEUR en croissance de 11,7% par rapport à 2024. La marge opérationnelle d'activité s'établit à 6,8%, contre 6,6% en 2024 du fait de la montée en puissance de la contribution de l'International à marge plus élevée et de l'amélioration de la marge en France en particulier sur le second semestre 2025.
Le résultat net consolidé s'établit à 6,5 MEUR, contre 7,5 MEUR en 2024, après prise en compte notamment d'un résultat opérationnel consolidé de 5,4 MEUR, contre 24,3 MEUR en 2024.
Le free cash-flow 2025 est positif de 33,5 MEUR, soit 5,1% du chiffre d'affaires consolidé, contre respectivement 30 MEUR et 4,9% du chiffre d'affaires consolidé en 2024.
Au titre de l'exercice 2025, Assystem proposera le paiement d'un dividende de 1 EUR par action à l'approbation des actionnaires réunis en Assemblée générale le 22 mai prochain.
Côté perspectives, Assystem vise pour 2026 une croissance organique du chiffre d'affaires consolidé comprise entre 2 et 4% (à périmètre comparable et taux de change constant) et une progression de la marge opérationnelle d'activité à environ 7% du chiffre d'affaires consolidé.
"Dans le contexte du conflit au Moyen-Orient et compte tenu de l'incertitude quant à l'évolution de la situation, il n'est pas possible à ce stade d'estimer l'incidence éventuelle directe ou indirecte sur les activités du Groupe dans la région. La sécurité de nos collaborateurs sur place constitue une priorité absolue et nous faisons le nécessaire à ce titre", explique le spécialiste mondial de l'ingénierie nucléaire indépendante.
Assystem est notamment présent en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis.
