Huawei conclut un accord pluriannuel de licence de brevets avec Qualcomm

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La société chinoise Huawei Technologies

HWT.UL a annoncé lundi avoir conclu un accord global de licence de brevets pluriannuel avec Qualcomm QCOM.O portant sur l'intelligence artificielle, la 5G, l'informatique et les technologies de réseau.

Voici quelques détails:

* L'accord prévoit l'acquisition par Qualcomm de certains brevets américains de Huawei liés à l'informatique, à l'IA et aux réseaux, a indiqué Huawei dans un communiqué.

* Il s'agit du premier accord de licence de brevets conclu entre Huawei et Qualcomm portant sur les technologies 5G.

* Huawei a indiqué que cet accord devrait porter la valeur totale de ses accords de licence de brevets à plus de 6,9 milliards de dollars une fois finalisé.

* L'entreprise a précisé que son activité de concession de licences de propriété intellectuelle générait un chiffre d'affaires positif depuis 2021, reflétant des années d'investissements massifs dans la recherche et le développement.

* Huawei a intensifié ses dépenses de R&D ces dernières années, les restrictions commerciales américaines en vigueur depuis 2019 ayant limité sa capacité à acheter des puces de pointe et des logiciels essentiels.

* Huawei a versé sa première redevance à Qualcomm en 2001, tandis qu’elle a perçu ses premiers revenus de licence en 2011 de la part de Motorola.

* L’accord avec Qualcomm fait suite à un contrat de licence conclu avec HP Inc HPQ.N , annoncé par Huawei en août.