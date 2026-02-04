 Aller au contenu principal
Huang, de Nvidia, rejette les craintes de voir l'IA remplacer les outils logiciels, alors que la chute des actions s'accentue
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 07:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nilutpal Timsina et Shivani Tanna

Le directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, a rejeté les craintes que l'intelligence artificielle remplace les logiciels et les outils connexes, qualifiant l'idée d'"illogique", après une chute importante des actions mondiales du secteur des logiciels mardi.

La chute, en partie provoquée par la mise à jour du chatbot du développeur d'IA Anthropic la semaine dernière, qui a ravivé les craintes d'une perturbation due à l'IA dans l'industrie des données et des services professionnels, s'est amplifiée mercredi, touchant les actions de logiciels en Inde , au Japon et en Chine.

S'exprimant lors d'une conférence sur l'intelligence artificielle à San Francisco organisée par Cisco Systems

CSCO.O , M. Huang a déclaré que les inquiétudes selon lesquelles l'IA rendrait les entreprises de logiciels moins pertinentes étaient erronées et que l'IA continuerait à s'appuyer sur les logiciels existants plutôt que de reconstruire les outils de base à partir de zéro.

"Il y a cette notion que l'outil dans l'industrie du logiciel est en déclin, et sera remplacé par l'IA.... C'est la chose la plus illogique au monde, et le temps le prouvera", a déclaré M. Huang.

"Si vous étiez un humain ou un robot, artificiel, robotique générale, utiliseriez-vous des outils ou réinventeriez-vous des outils? La réponse, évidemment, est d'utiliser des outils... C'est pourquoi les dernières percées en matière d'IA concernent l'utilisation d'outils, parce que les outils sont conçus pour être explicites."

Les actions des exportateurs indiens de technologies de l'information .NIFTYIT ont chuté de 6,3 % mercredi, suivant les pertes subies par les actions mondiales du secteur des logiciels. La société de services technologiques Infosys

INY.NS a été l'une des plus grandes perdantes, avec une chute de 7,3 %.

L'indice chinois CSI Software Services Index .CSI930601 a également chuté de 3 %, tandis qu'à Hong Kong, les actions de la société de logiciels Kingdee International Software Group

0268.HK ont chuté de plus de 13 %.

Au Japon, l'agence de recrutement Recruit Holdings 6098.T et Nomura Research 4307.T ont chuté respectivement de 9 % et 8 %.

Valeurs associées

CISCO SYSTEMS
83,1250 USD NASDAQ +3,08%
NOMURA RESEARCH
29,5100 USD OTCBB 0,00%
NVIDIA
180,3400 USD NASDAQ -2,84%
