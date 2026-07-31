HSBC va céder à Blackstone un portefeuille de prêts immobiliers australiens d'une valeur de 25,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des précisions supplémentaires sur l'opération (à partir du paragraphe 2)

HSBC HSBA.L 0005.HK a annoncé vendredi qu’elle allait céder son portefeuille australien de prêts immobiliers et de prêts à la consommation, d’une valeur de 36 milliards de dollars australiens (25,30 milliards de dollars), au géant de l’investissement Blackstone BX.N , marquant ainsi son retrait de la banque de détail en Australie.

Ce portefeuille sera acquis par Virgo BidCo, une entité détenue à 100 % par des fonds gérés par des filiales de Blackstone, dans le cadre d’une opération qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires et de la concurrence.

Blackstone n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Au 31 mars 2026, ce portefeuille affichait une valeur comptable d’environ 36 milliards de dollars australiens. Le prix d’achat définitif sera ajusté avant la finalisation de la transaction afin de tenir compte de facteurs tels que les nouveaux prêts accordés.

HSBC a indiqué que cette cession faisait suite à un examen stratégique de ses activités de banque de détail en Australie, s’inscrivant dans le cadre des efforts du groupe visant à simplifier ses opérations.

La banque a précisé que le reste des activités de banque de détail d’HSBC Australie serait progressivement liquidé au cours des 18 prochains mois.

(1 dollar américain = 1,4231 dollar australien)