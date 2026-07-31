HSBC va céder à Blackstone un portefeuille de prêts australiens d'une valeur de 25 milliards de dollars

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* HSBC va fermer ses activités de banque de détail en Australie d'ici 18 mois

* L'entreprise souhaite se concentrer sur les activités bancaires destinées aux entreprises et aux institutions en Australie et en Nouvelle-Zélande

* L'opération devrait être finalisée au premier semestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires

(Mises à jour tout au long de l'article avec contexte et détails)

HSBC HSBA.L 0005.HK a annoncé vendredi qu'elle allait céder son portefeuille australien de prêts immobiliers et de prêts à la consommation, d'une valeur de 36 milliards de dollars australiens (25,30 milliards de dollars), au géant de l'investissement Blackstone BX.N , marquant ainsi son retrait progressif de la banque de détail dans ce pays.

Cette transaction constitue la dernière initiative en date du directeur général Georges Elhedery dans le cadre de la refonte de la banque, alors qu’il cherche à simplifier les opérations, à améliorer la rentabilité et à redéployer le capital vers des activités à plus forte croissance.

Depuis sa prise de fonction en septembre 2024, M. Elhedery a réduit les effectifs de direction , diminué les coûts et cédé des activités non stratégiques, tout en redéfinissant la présence mondiale de la banque.

La banque a convenu la semaine dernière de céder sa filiale d’assurance singapourienne à l’allemand Allianz SE

ALVG.DE et a conclu en mai un accord visant à céder ses activités de banque de détail et de gestion de patrimoine en Indonésie à la banque singapourienne Oversea-Chinese Banking Corp OCBC.SI .

Depuis la crise financière mondiale, HSBC réduit sa présence internationale, se retirant des activités de banque de détail à faible rentabilité sur des marchés allant de la France à la Grèce en passant par le Canada.

Le portefeuille australien sera acquis par Virgo BidCo, une structure détenue à 100 % par des fonds gérés par des filiales de Blackstone, dans le cadre d’une transaction qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires et des autorisations en matière de concurrence.

Blackstone a indiqué par ailleurs qu’elle investissait en Australie depuis près de deux décennies et qu’elle prévoyait de continuer à injecter des capitaux importants pour soutenir le marché immobilier du pays.

HSBC a déclaré qu’elle continuerait à investir dans ses activités bancaires destinées aux entreprises et aux institutionnels en Australie et en Nouvelle-Zélande, tout en se désengageant du crédit à la consommation dans le cadre de cette restructuration.

Cette transaction intervient alors que le marché immobilier australien est confronté à un ralentissement de la demande, les coûts d’emprunt plus élevés et les modifications fiscales pesant sur l’activité des investisseurs.

Le banque australien Westpac WBC.AX a indiqué en juin que les demandes de prêts immobiliers avaient reculé de 10 % depuis le budget présenté par le gouvernement en mai, tandis que la National Australia Bank NAB.AX a annoncé jeudi une baisse de 15 % des demandes au cours du trimestre de juin .

HSBC prévoit que cette cession entraînera une perte inférieure à 100 millions de dollars d’ici le premier semestre 2027 et qu’elle engendrera environ 300 millions de dollars de coûts de restructuration liés à la liquidation de ses activités de détail. La banque s’attend également à comptabiliser environ 300 millions de dollars de pertes de change, sans incidence sur son ratio CET1.

(1 dollar = 1,4231 dollar australien)