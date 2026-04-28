HSBC se montre optimiste quant aux actions américaines, invoquant la dynamique des résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du paragraphe 1, ajout de détails et de contexte tout au long du texte) par Joel Jose et Akriti Shah

Mardi, HSBC a relevé sa position sur les actions américaines de “neutre” à “surpondérer”, la dynamique des bénéfices et l'atténuation des risques géopolitiques ayant recentré l'attention sur les fondamentaux.

La société de courtage britannique a toutefois abaissé sa note sur l'Europe hors Royaume-Uni à “neutre”, estimant que “l'activité européenne semble beaucoup plus faible et est davantage exposée au risque lié à la hausse des prix de l'énergie”.

Plus tôt ce mois-ci, certaines sociétés de courtage de Wall Street, notamment Citigroup et BlackRock Investment Institute, qui ont relevé leur notation des actions américaines, ont adopté une position similaire, privilégiant les actions américaines par rapport à leurs homologues mondiales.

HSBC a noté que près de 30 % des entreprises américaines ont, à ce jour, publié leurs résultats du premier trimestre, dont 84 % ont dépassé les attentes de Wall Street de 12 % en moyenne, un chiffre supérieur à la moyenne sur cinq ans.

“Les rachats d'actions constituent un facteur favorable constant, mais important. Les rachats annoncés pour le S&P 500 s'élèvent à 430milliards de dollars depuis le début de l'année , en hausse de 20 % par rapport à l'année dernière. La saisonnalité joue également un rôle, le deuxième trimestre étant généralement solide”, a ajouté la société de courtage.

HSBC a également mis en garde contre “quelques domaines à surveiller de près: premièrement, les prix du pétrole et de l'énergie; deuxièmement, le risque d'une rotation sectorielle si les prix de l'énergie restent élevés pendant une période prolongée. Un cessez-le-feu durable entre les États-Unis et l'Iran devrait probablement faire baisser les prix, surtout si le trafic dans le détroit d'Ormuz revient à la normale.”

Pour l'avenir, HSBC a déclaré qu'elle continuait de privilégier les secteurs moins exposés aux coûts des matières premières, notamment les banques, les assurances et la technologie.

Au niveau sectoriel, HSBC relève la note du secteur mondial des matériaux de base à “surpondérer”, reflétant les révisions à la hausse des bénéfices et l'opinion selon laquelle les matières premières devraient rester soutenues par une “pénurie” plus générale, tout en abaissant les notes des secteurs mondiaux de la santé et de l'industrie à “neutre”.