HSBC revoit à la baisse son objectif sur Hermès

HSBC a revu à la baisse vendredi son objectif de cours sur Hermès, ramené de 1 821 à 1 700 euros, tout en réitérant son opinion "neutre" sur le titre à l'approche de la publication des résultats semestriels.

Dans une note de recherche, la banque britannique justifie cet ajustement par une légère révision à la baisse de ses prévisions de ventes pour les exercices allant de 2026 à 2028, notamment due à la perspective d'un ralentissement plus prononcé que prévu de la maroquinerie et de la zone Asie (hors Japon).

Sur le front de l'activité, l'établissement financier explique abaisser d'environ 1% par an ses prévisions de ventes publiées pour la période 2026-2028. En conséquence, la croissance de la maison de luxe à taux de change constants est désormais anticipée à 7,6% pour l'exercice en cours, avant de s'établir à 8,3% en 2027 et 7,9% en 2028, contre respectivement 8,9% et 8,3% visés initialement.

Une prime toujours intacte face au secteur

Sur la base d'un taux de marge stable, cette révision du chiffre d'affaires est appelée à se répercuter directement sur la rentabilité du groupe, poursuit HSBC, qui réduit d'environ 1 % ses estimations de résultat opérationnel (Ebit) et de bénéfice par action (BPA) pour les exercices 2027 et 2028.

Sur le plan de la valorisation, son nouvel objectif de cours fixé à 1 700 euros fait ressortir un multiple de capitalisation d'environ 33 fois le bénéfice par action attendu pour 2027, ce qui matérialise selon ses analystes une prime d'environ 60% par rapport aux pairs du secteur, un écart que HSBC juge pleinement intégré à ce stade.

Le titre Hermès réagissait peu à ces annonces vendredi en Bourse de Paris, cédant 0,8% au sein d'un indice CAC 40 en repli d'environ 1%.

Le groupe a prévu de présenter ses résultats de 1er semestre le mercredi 29 juillet.