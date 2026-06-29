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HSBC relève son objectif de cours sur Richemont, reste à l'achat
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 17:25

HSBC a annoncé lundi avoir relevé son objectif de cours sur le titre Richemont de 185 à 215 francs suisses, anticipant un solide démarrage de l'exercice fiscal du géant du luxe grâce à la dynamique ininterrompue de sa division joaillerie.

La banque britannique, qui maintient sa recommandation d'achat sur la valeur, estime que la publication des ventes du premier trimestre, prévue le 15 juillet prochain, devrait permettre de confirmer le statut de "joyau de la couronne" du groupe genevois au sein d'un secteur toujours soumis à des tendances régionales contrastées.

Pour le trimestre s'étalant d'avril à juin, le premier de son exercice décalé 2026/2027, HSBC dit tabler sur une croissance de 15% du chiffre d'affaires des maisons de joaillerie à taux de change constants, une performance en ligne avec le trimestre précédent.

Cette dynamique, portée à la fois par les marques Cartier, Van Cleef & Arpels et Buccellati, devrait se traduire par une croissance à deux chiffres dans toutes les zones géographiques, à l'exception notable de l'Europe et d'un Moyen-Orient pénalisé par les tensions géopolitiques régionales.

Une prime de valorisation justifiée

Dans leur note, les analystes soulignent la pertinence de la stratégie commerciale du groupe, qui privilégie une politique de prix modérés et s'appuie sur une demande locale résiliente pour réduire sa dépendance aux flux touristiques.

En dépit de la hausse des cours de l'or, qui constituera un vent contraire sur les marges au premier semestre, HSBC indique avoir relevé de 4 à 8% ses prévisions de résultat opérationnel (Ebit) pour les exercices 2027 et 2028, misant sur le levier opérationnel et un "mix" produit favorable.

A ce titre, le courtier estime que la prime de valorisation de Richemont - qui se négocie à près de 30 fois les bénéfices attendus pour 2027 contre 23,6 fois pour la moyenne du secteur - est largement justifiée par la surperformance constante de ses ventes et par la transition managériale réussie sous la houlette de Nicolas Bos, directeur général du groupe depuis juin 2024.

L'action Richemont s'inscrivait en hausse de 1,2% lundi à la Bourse de Zurich dans le sillage de ces commentaires, contre un gain de 0,4% pour le SMI. La valeur gagne 9,8% cette année, à comparer avec une progression de l'ordre de 7% pour l'indice de référence des grandes capitalisations suisses.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 29/06/2026 à 17:25:00.

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