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HSBC relève sa recommandation sur L'Oréal à l'achat
information fournie par Zonebourse 25/06/2026 à 16:03

HSBC a relevé jeudi sa recommandation sur L'Oréal de "conserver" à "acheter" avec un objectif de cours rehaussé de 375 à 435 euros, anticipant une accélération de la croissance organique du groupe de cosmétiques à moyen terme, grâce notamment à l'intégration de Kering Beauty, malgré un second semestre 2026 attendu plus calme.

Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier étaye son optimisme par la perspective d'une accentuation attendue de la croissance des ventes à périmètre constant, qui devrait s'établir dans une fourchette de 5,5% à 6,5% à compter de 2027, un dynamisme soutenu par la montée en puissance de l'activité Kering Beauty.

Selon HSBC, ces perspectives de long terme devraient permettre d'occulter un ralentissement inévitable, mais déjà largement anticipé par le marché, de la croissance sur la seconde moitié de l'année 2026.

Cap vers un nouveau profil de croissance et de cours

Ce nouveau profil de croissance pluriannuel devrait, selon l'analyste, permettre à l'action du numéro un mondial de la beauté de se décorréler de ses pairs au sein du secteur et favoriser un redressement de sa valorisation vers sa moyenne des trois dernières années.

Envisageant en conséquence une nouvelle fourchette de négociation plus élevée pour le titre plus tard dans l'année, HSBC estime qu'il est judicieux de se positionner tôt sur la valeur, en dépit d'une base de comparaison exigeante au second semestre, en vue d'anticiper les révisions à la hausse de la croissance organique attendues fin 2026.

L'action L'Oréal progressait de 0,5% à 388,5 euros jeudi après-midi dans le sillage de ces commentaires, une performance toutefois légèrement inférieure à celle du CAC 40 ( 0,6%) au même moment.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 25/06/2026 à 16:03:00.

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