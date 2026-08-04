HSBC lance un rachat d'actions de $1 md après un bénéfice au S1 supérieur aux attentes

HSBC Holdings HSBA.L a publié un bénéfice semestriel supérieur aux attentes et a relevé son objectif de revenus nets d'intérêts pour l'ensemble de l'année, porté par la croissance de ses activités de crédit et des commissions de gestion de fortune, soutenues par des flux de trésorerie soutenus.

La plus grande banque européenne a enregistré un bénéfice avant impôts de 19,5 milliards de dollars (16,94 milliards d'euros) pour les six premiers mois de cette année, en hausse de 23% sur un an et supérieur aux 18,9 milliards attendus par les analystes.

La solide performance de HSBC reflète le succès de son recentrage sur l'Asie, où une refonte ciblant la gestion de patrimoine et les activités bancaires transfrontalières a stimulé la croissance des revenus de commissions, dans un contexte de taux d'intérêt favorable.

Ces résultats couronnent une solide saison de publications pour les grandes banques européennes, soutenues par le dynamisme du trading et des revenus d'intérêts résilients malgré la baisse des taux des banques centrales.

HSBC a relevé sa prévision de revenus net d'intérêt pour 2026, indiquant qu'il devrait désormais dépasser son objectif précédent de 46 milliards de dollars.

La banque a également annoncé la reprise de son programme de rachats d'actions avec une enveloppe pouvant atteindre un milliard de dollars, le premier depuis l'annonce, à la fin de l'an dernier, du retrait de la cote de sa filiale hongkongaise Hang Seng Bank.

HSBC a par ailleurs déclaré un deuxième acompte sur dividende de 0,10 dollar par action, après un versement du même montant en mai.

À la Bourse de Hong Kong, le titre HSBC gagnait 0,8% après la publication des résultats, atteignant un nouveau sommet historique.

Le rapport semestriel d’HSBC montre que le directeur général Georges Elhedery poursuit sa stratégie de rationalisation de l’établissement en se retirant des marchés où il n’a pas une taille critique, la banque ayant cédé ses activités d’assurance à Singapour, de banque de détail en Égypte et de crédit immobilier en Australie.

Le chiffre d'affaires de la gestion de patrimoine au premier semestre a progressé de 18% par rapport à l'année précédente, soutenu par une forte croissance sur les marchés asiatiques.

Son concurrent, Standard Chartered STAN.L , a également fait état la semaine dernière un bénéfice semestriel supérieur aux prévisions, grâce à une poussée des revenus issus des commissions.

(Selena Li à Hong Kong et Lawrence White à Londres, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)