HSBC freine ses activités de crédit privé plus risquées, selon le Financial Times

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* HSBC resserre ses conditions d'octroi de crédits privés alors que les risques du secteur s'intensifient, selon le Financial Times

* La banque va se concentrer sur les fonds de crédit privé présentant moins de risques, selon le journal

* Cette décision fait suite à des inquiétudes croissantes concernant les normes de souscription dans le secteur

(Ajout d'un communiqué de la société au paragraphe 4)

HSBC HSBA.L se retire des prêts au crédit privé plus risqués, devenant ainsi la dernière banque en date à réduire son exposition au secteur après qu’une série de faillites très médiatisées a suscité des inquiétudes quant aux normes de souscription, a rapporté mardi le Financial Times. La banque a informé certains clients qu’elle ne renouvellerait pas leurs lignes de crédit après avoir décidé de cesser d’accorder des prêts aux fonds de crédit privés qui n’offraient pas de rendements suffisants pour justifier le risque, indique l’article, citant trois personnes proches du dossier. Elle se concentrera désormais sur les fonds de crédit privé présentant moins de risques, ajoute l’article.

«Nous avons mis en place une offre couvrant toutes les étapes du marché du crédit privé, proposant un processus fluide assorti d’une supervision centrale rigoureuse. Nous nous attachons à accompagner les opérations à l’échelle mondiale pour nos clients les plus importants, dans les régions où nous voyons le plus grand potentiel de croissance et qui s’inscrivent dans notre stratégie», a déclaré un porte-parole d’HSBC à Reuters dans un communiqué transmis par e-mail. L’exposition au crédit privé a causé des soucis à la plus grande banque européenne et a alimenté les inquiétudes du marché concernant ce secteur. En mai, HSBC a subi une perte de 400 millions de dollars liée à la faillite de la banque hypothécaire britannique Market Financial Solutions. Des informations parues plus tard dans le mois indiquaient qu’HSBC avait suspendu un investissement prévu de 4 milliards de dollars dans ses propres fonds de crédit privé, et la banque avait affirmé à l’époque qu’elle restait engagée dans ses investissements dans ce domaine. L’article du Financial Times souligne la surveillance croissante dont font l’objet les portefeuilles de crédit privé, les régulateurs du monde entier s’inquiétant de plus en plus de l’exposition des banques à ce secteur, qui pèse 3 500 milliards de dollars. Ces derniers mois, les investisseurs fortunés se sont précipités pour retirer leur argent des véhicules de crédit privé, dans un contexte d’inquiétudes liées à l’assouplissement des critères d’octroi de prêts et de craintes d’une disruption induite par l’IA au sein des entreprises de logiciels ayant emprunté auprès de prêteurs directs.