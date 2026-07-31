HSBC cède à Blackstone un portefeuille de prêts australiens d'une valeur de 25 milliards de dollars

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* HSBC va fermer ses activités de banque de détail en Australie d'ici 18 mois

* L'entreprise souhaite se concentrer sur les activités bancaires destinées aux entreprises et aux institutions en Australie et en Nouvelle-Zélande

* La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires

(Ajout d'une étape clé et de détails sur l'opération à partir du paragraphe 3) par Scott Murdoch et Roshan Thomas

HSBC HSBA.L 0005.HK cède son portefeuille australien de prêts immobiliers et de crédits à la consommation, d'une valeur de 36 milliards de dollars australiens (25,30 milliards de dollars), au gestionnaire d'actifs mondial Blackstone BX.N , dans le cadre de la plus grande transaction au monde jamais réalisée portant sur un portefeuille de prêts immobiliers.

Cette transaction, annoncée vendredi par les deux sociétés, constitue la dernière initiative en date du plan de restructuration de la banque mené par Georges Elhedery, directeur général de HSBC, qui cherche à simplifier les opérations, à améliorer la rentabilité et à réaffecter les capitaux vers des activités à plus forte croissance.

Depuis sa prise de fonction en septembre 2024, M. Elhedery a réduit les effectifs de direction, diminué les coûts et cédé des activités non stratégiques, tout en redéfinissant la présence mondiale de la banque.

Le portefeuille australien sera racheté par Blackstone dans le cadre d’une transaction qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires. Blackstone a déclaré que cette opération constituait la plus importante cession de portefeuille de prêts immobiliers jamais réalisée.

Il a précisé que ce portefeuille de prêts serait réparti entre les fonds Blackstone Credit and Insurance, Tactical Opportunities et Real Estate Debt Strategies.

HSBC n’est qu’un acteur mineur sur le marché australien des prêts immobiliers, qui pèse 2 500 milliards de dollars australiens et est dominé par les « quatre grandes » banques du pays.

La banque n’avait pas réussi à s’imposer face à ses concurrents australiens du secteur de la banque de détail et ne dispose pas d’un réseau important d’agences de détail.

Blackstone a indiqué que le portefeuille de prêts serait géré par Pepper Money PPM.AX , une banque non bancaire opérant en Australie. Vendredi, l’action Pepper a progressé jusqu’à 6 %, mais elle affiche une baisse de près de 20 % depuis le début de l’année.

Les actions de HSBC à Hong Kong ont progressé de 2,4 % vendredi pour atteindre un plus haut historique à 168,56 HK$, avant de céder un peu de terrain pour afficher une hausse de 1,3 % à 03h28 GMT. Ces gains ont tout de même dépassé la baisse de 0,6 % enregistrée par l’indice Hang Seng .HSI .

IMPACT SUR LES RÉSULTATS FINANCIERS DE HSBC

HSBC a déclaré s'attendre à ce que cette cession entraîne une perte inférieure à 100 millions de dollars d'ici le premier semestre 2027 et engendre environ 300 millions de dollars de coûts de restructuration liés à la liquidation de ses activités de banque de détail. La banque prévoit également de comptabiliser environ 300 millions de dollars de pertes de change, sans incidence sur son ratio CET1.

La semaine dernière, HSBC a accepté de céder sa filiale d'assurance singapourienne à l'allemand Allianz SE

ALVG.DE et, en mai, a conclu un accord pour céder ses activités de banque de détail et de gestion de patrimoine en Indonésie à la banque singapourienne Oversea-Chinese Banking Corp OCBC.SI .

Depuis la crise financière mondiale, HSBC réduit sa présence internationale, se retirant des activités de banque de détail à faible rentabilité sur des marchés allant de la France à la Grèce en passant par le Canada.

Blackstone a déclaré par ailleurs qu’elle investissait en Australie depuis près de deux décennies et qu’elle prévoyait de continuer à y déployer des capitaux importants pour tirer parti du marché immobilier du pays.

HSBC a déclaré qu’elle continuerait à investir dans ses activités de banque d’entreprise et institutionnelle en Australie et en Nouvelle-Zélande, tout en se détournant du crédit à la consommation dans le cadre de sa restructuration.

Cette opération intervient alors que le marché immobilier australien est confronté à un ralentissement de la demande, les coûts d’emprunt plus élevés et les modifications fiscales pesant sur l’activité des investisseurs.

La banque australienne Westpac WBC.AX a indiqué en juin que les demandes de prêts immobiliers avaient baissé de 10 % depuis le budget présenté par le gouvernement en mai, tandis que la National Australia Bank NAB.AX a annoncé jeudi une baisse de 15 % des demandes au cours du trimestre de juin .

(1 dollar américain = 1,4231 dollar australien)