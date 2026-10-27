HSBC : bénéfice net en hausse de 45% au 3e trimestre, inférieur aux attentes

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le géant bancaire HSBC a fait état mardi d'une hausse de 45,5% sur un an de son bénéfice net au troisième trimestre, en dessous du consensus du marché, et a annoncé un rachat d'actions d'un milliard de dollars américains.

Le bénéfice net part du groupe pour les trois mois clos fin septembre s'est établi à 7 milliards de dollars américains, contre 4,87 milliards un an plus tôt, a indiqué la banque dans un communiqué.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice net de 7,3 milliards. Le marché a été déçu et le titre HSBC à la Bourse de Hong Kong plongeait de plus de 5% mardi après-midi.

Le bénéfice avant impôts a progressé de 32 % pour atteindre 9,6 milliards de dollars américains, selon HSBC.

Le groupe bancaire a également approuvé un troisième dividende intérimaire de 0,10 dollar US par action, et a annoncé un deuxième programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars US. Il en avait conclu un premier du même montant au cours des trois derniers mois.

HSBC a dit rester "confiant dans la réalisation des objectifs" fixés plus tôt cette année.

"Nous continuons de viser une croissance annuelle du revenu de 2026 à 2028, pour atteindre une croissance de 5 % en 2028 par rapport à 2027", a déclaré la banque.

Une réduction des provisions liées au secteur immobilier de Hong Kong et de moindres charges dans les activités de gestion de patrimoine au Royaume-Uni et au Mexique se sont traduites par une réduction de 17% des pertes de crédit attendues, à 800 millions de dollars.

HSBC a annoncé une série d'accords visant à céder des actifs, dans le cadre d'une restructuration mondiale du groupe pour se concentrer sur ses marchés asiatiques clés et réduire ses effectifs. La banque a indiqué que ces actions avaient permis, en date du 30 septembre dernier, des économies d'environ 800 millions de dollars US.