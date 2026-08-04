HSBC atone malgré des bénéfices supérieurs aux attentes

HSBC cède 0,4% à 1 590 pence en début de séance à Londres après une publication semestrielle certes marquée par des bénéfices supérieurs aux attentes, mais aussi par l'annonce d'un programme de rachats d'actions "susceptible de décevoir", selon Jefferies.

Le géant bancaire a vu son résultat net grimper de 23% à 15,3 MdsUSD au titre du 1er semestre 2026, tandis que son profit avant impôt a progressé au même rythme pour atteindre 19,5 MdsUSD, gonflé par des éléments exceptionnels à hauteur de 2,2 MdsUSD.

Cette progression reflète également la croissance du revenu net d'intérêts (NII) bancaire ainsi qu'une augmentation des revenus de commissions et autres, principalement dans la gestion de patrimoine et la banque de transactions de gros.

HSBC précise toutefois que ces facteurs positifs ont été en partie contrebalancés par une hausse des pertes de crédit attendues et d'autres charges de dépréciation de crédit, ainsi que par une augmentation des charges d'exploitation.

Sur le seul 2e trimestre, l'établissement financier a vu son profit avant impôt bondir de 60% à 10,1 MdsUSD, dépassant ainsi de 6% le consensus, selon Jefferies, qui salue également un ROTE (rendement des fonds propres tangibles) ajusté "impressionnant" de 19,5%.

Des rachats d'actions "susceptibles de décevoir", selon Jefferies

Par ailleurs, outre un deuxième dividende intérimaire de 0,10 USD par action, HSBC a annoncé son intention de lancer un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1 MdUSD, qu'il prévoit de finaliser d'ici la publication de ses résultats du 3e trimestre 2026.

"Ce rachat d'actions pourrait décevoir", estime néanmoins Jefferies. Le courtier précise que, s'il n'existait pas de consensus sur le montant des rachats d'actions attendus, il tablait pour sa part sur 2 MdsUSD, "ce qui semblait correspondre aux attentes des investisseurs".

En termes de perspectives, HSBC prévoit un NII supérieur à 46 MdsUSD en 2026, contre une estimation précédente d'environ 46 MdsUSD. Le groupe prévient également qu'il pourrait accroître ses rémunérations variables en 2026, ce qui entraînerait une hausse modérée de ses coûts.

"HSBC a également souligné qu'elle pourrait augmenter ses coûts en 2027 afin d'accélérer les initiatives de croissance des revenus, le contrepoids étant qu'elle a identifié 500 MUSD d'économies supplémentaires grâce à des mesures de simplification", note par ailleurs Jefferies.