HRS en quête d'un nouveau souffle

Le spécialiste français des infrastructures hydrogène a publié des résultats annuels 2025-2026 contrastés. Son chiffre d'affaires s'établit à 10,7 MEUR, avec une progression de 44% des revenus de maintenance. L'EBITDA courant s'améliore nettement, à -1,34 MEUR contre -8,6 MEUR un an plus tôt, une évolution toutefois largement liée à l'absence de charges exceptionnelles enregistrées lors de l'exercice précédent.

La perte nette se creuse à 30 MEUR, principalement sous l'effet de 23,3 MEUR de dépréciations sans impact sur la trésorerie.

Pour retrouver le chemin de la croissance, HRS accélère sa diversification au-delà des stations de ravitaillement en hydrogène. Le groupe mise notamment sur les filling centers, des installations de compression et de conditionnement d'hydrogène destinées à l'industrie, dont le prix unitaire moyen atteint 7,5 MEUR, ainsi que sur des solutions de production d'électricité à partir d'hydrogène pour les data centers, développées avec Ballard Power Systems. Les premières retombées commerciales de ces nouvelles activités sont attendues à partir de 2027.

Parallèlement, HRS poursuit ses efforts de réduction des coûts, avec 3 MEUR d'économies annuelles supplémentaires visées. Son portefeuille commercial atteint 9,7 MEUR et le groupe se positionne sur 124 MEUR d'appels d'offres actifs.

Malgré une situation financière encore fragile, HRS entend renforcer sa trésorerie, notamment grâce à la cession-bail de son siège social attendue fin 2026, et vise un retour à la croissance dès l'exercice 2026-2027.

"Nous plaçons notre recommandation SOUS REVUE, dans l'attente de la finalisation de la cession-bail, nécessaire pour étendre un horizon de liquidité actuellement limité à fin décembre 2026, et d'une meilleure visibilité sur le rebond de l'activité", souligne TP ICAP Midcap.