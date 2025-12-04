HPE prévoit un chiffre d'affaires trimestriel faible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hewlett Packard Enterprise HPE.N a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, signalant des dépenses prudentes de la part des entreprises.

La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 9 et 9,4 milliards de dollars pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 9,90 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.