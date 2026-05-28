HP recule après la publication de ses résultats du deuxième trimestre ; les pressions sur les marges pèsent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** L'action du fabricant d'ordinateurs et d'imprimantes HP Inc HPQ.N recule de près de 2,7 % à 24,90 $ en pré-ouverture ** La société a dépassé mercredi les estimations des analystes concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices du deuxième trimestre, grâce à une forte demande pour les ordinateurs personnels optimisés pour l'IA, mais a averti que la hausse des coûts de la mémoire exercerait une pression sur les marges

** J.P. Morgan relève son objectif de cours de 4 $ à 26 $ et maintient une position "Neutre" sur le titre

** La société de courtage estime que la prudence des investisseurs pourrait persister en raison d'un effet d'anticipation plus marqué, probablement temporaire, sur le marché des PC par rapport à celui des serveurs et des réseaux, ainsi que de pressions croissantes et généralisées sur les coûts des intrants qui suscitent des inquiétudes jusqu'en 2027

** Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre a augmenté de 9 % par rapport à l'année dernière, atteignant 14,41 milliards de dollars, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s'élevait à 14,07 milliards de dollars

** La note moyenne de dix-neuf analystes est "conserver"; avec un objectif de cours médian de 20 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 14 % depuis le début de l'année