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HP recule alors que la faiblesse des ventes de PC et des marges éclipse la révision à la hausse des prévisions annuelles et les résultats supérieurs aux attentes du troisième trimestre
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 23:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - **L'action du fabricant d'ordinateurs et d'imprimantes HP HPQ.N a reculé d'environ 10% à 27,60 dollars lors des négociations après clôture

** La société fait état d'une baisse des livraisons de la division Personal Systems au troisième trimestre et d'une diminution des marges trimestrielles, alors même qu'elle relève ses prévisions de bénéfice annuel et affiche des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

** La marge d'exploitation ajustée du troisième trimestre a reculé à 6,5%, contre 7,1% un an plus tôt, tout en restant supérieure aux prévisions des analystes, qui tablaient sur 5,95%

** La marge d'exploitation du troisième trimestre de la division Personal Systems, le principal segment de HP, a reculé à 4,6%, contre 5,4% un an plus tôt

** Les livraisons totales d'ordinateurs personnels ont reculé de 16%, contre une croissance de 5% l'année précédente, alors même que le chiffre d'affaires du segment a progressé de 18%

** La société table sur un BPA ajusté annuel compris entre 3,19 et 3,29 dollars, dont 19 cents provenant de remboursements de droits de douane, contre des prévisions antérieures de 2,90 à 3,10 dollars

** Le cours de l'action a progressé d'environ 37% depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture

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