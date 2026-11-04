HP nomme Walmsley, une vétérane de la restructuration issue de GSK, au poste de directrice générale ; le cours de l'action bondit de plus de 6 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Walmsley succède à Bruce Broussard, directeur général par intérim

* Broussard devient président du conseil d'administration, en remplacement de Chip Bergh

* Walmsley a passé 17 ans chez L'Oréal et siège depuis sept ans au conseil d'administration de Microsoft

(Mise à jour des informations sur les actions au paragraphe 6)

par Anzar Mehraj

HP Inc HPQ.N a nommé mercredi Emma Walmsley, ancienne directrice générale de GSK et membre du conseil d'administration de Microsoft, au poste de directrice générale afin de guider le fabricant d'ordinateurs personnels à travers une pénurie de puces mémoire qui a fait grimper les prix et provoqué un fort ralentissement du secteur.

Elle succédera au directeur général par intérim Bruce Broussard le 4 janvier, ce dernier prenant alors les fonctions de président du conseil d’administration en remplacement de Chip Bergh.

Mme Walmsley, qui a dirigé GSK de 2017 à décembre dernier, prend ses fonctions sans expérience préalable dans le domaine du matériel informatique, alors que HP cherche à redynamiser un marché des PC en perte de vitesse et à tirer parti de la demande en appareils dotés d’intelligence artificielle.

Ses sept années passées au conseil d’administration de Microsoft constituent son expérience la plus proche du secteur technologique.

« Mme Walmsley n’a pas d’expérience dans le domaine du matériel informatique, mais elle a déjà dirigé une grande entreprise lors d’une restructuration majeure, notamment la scission de Haleon de GSK, et c’est ce dont HP a le plus besoin », a déclaré Vitor Madeira, spécialiste senior des marchés chez Capital.com.

L’action de la société basée à Palo Alto, en Californie, a progressé de 6,6 %. Depuis sa dernière clôture, le titre a gagné près de 27 % depuis le début de l’année.

Ce ne serait pas la première fois que Mme Walmsley fait face à des doutes quant à son adéquation au poste. Avant la scission de Haleon par GSK , les investisseurs activistes Elliott et Bluebell avaient remis en question sa capacité à diriger la « nouvelle GSK » sans revenus stables issus de la santé grand public pour compenser l’imprévisibilité du développement de médicaments.

Leurs critiques portaient principalement sur son manque d’expérience dans le secteur pharmaceutique, étant donné qu’elle avait auparavant dirigé la division des produits de grande consommation et passé 17 ans chez L’Oréal.

Selon M. Madeira, le véritable défi consiste à savoir si elle sera capable de préserver la rentabilité pendant la période de ralentissement et de trouver des sources de croissance au-delà des PC traditionnels, comme les appareils dotés d’IA, avant que les coûts de la mémoire ne baissent.

HP, à l’instar de ses concurrents Dell Technologies

DELL.N , Apple AAPL.O et Lenovo 0992.HK , est confronté à une pénurie mondiale de puces mémoire, les déploiements massifs de centres de données dédiés à l’IA absorbant une grande partie de la capacité disponible.

Cette tension s’est reflétée dans les résultats du troisième trimestre de HP publiés en août , où les livraisons de PC ont chuté de 16 %, alors même que le chiffre d’affaires de la division a progressé de 18 % grâce à une réorientation vers des produits plus onéreux et à plus forte marge, notamment les PC dotés d’IA.

La société a indiqué dans un document déposé auprès de la SEC en septembre qu’elle ne fournissait pas de prévisions financières pour l’exercice 2027 et qu’elle tablait sur une baisse des volumes de PC à l’échelle du secteur de l’ordre de 5 % l’année prochaine.