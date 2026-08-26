HP chute malgré des résultats supérieurs aux attentes, les marges inquiètent

HP chutait de 9% dans les échanges post-market, malgré des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes et un relèvement de ses prévisions annuelles. Les investisseurs semblent avoir privilégié la contraction des marges, dans un contexte toujours marqué par la hausse du coût des composants mémoire.

Au troisième trimestre fiscal, le chiffre d'affaires a atteint 15,68 MdsUSD, en progression de 12,5% sur un an, contre 14,44 MdsUSD attendus. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 0,83 USD, en hausse de 11% et également nettement supérieur au consensus de 0,664 USD. Ce résultat comprend toutefois un effet favorable de 0,11 USD lié à des remboursements de droits de douane, sans lequel le BPA ajusté aurait atteint environ 0,72 USD et reculé de 4% sur un an.

La croissance a principalement reposé sur les "systèmes personnels", dont les ventes ont bondi de 18%, à 11,77 MdsUSD. Les revenus tirés des clients professionnels ont progressé de 22%, tandis que ceux du grand public ont augmenté de 10%. Cette dynamique s'est néanmoins accompagnée d'une baisse de 16% des volumes, ce qui suggère une contribution importante des hausses de prix et du mix premium. Dans l'impression, le chiffre d'affaires a reculé de 2%, à 3,91 MdsUSD, tandis que les ventes de consommables ont diminué de 3% et les volumes de matériel de 7%.

La marge opérationnelle ajustée s'est contractée de 60 points de base, à 6,5%, dans un contexte de pénurie mondiale de mémoire alimentée par la demande des centres de données d'intelligence artificielle. Le free cash-flow a toutefois progressé de 7%, à 1,57 MdUSD.

HP a relevé ses prévisions de l'année avec un BPA ajusté compris entre 3,19 et 3,29 USD, comprenant un apport estimé à 0,19 USD des remboursements tarifaires, et un free cash-flow de 3 à 3,2 MdsUSD. La directrice financière Karen Parkhill a indiqué que le groupe cherchait à atténuer les pressions sur les coûts à court terme.