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Howmet revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une forte demande de pièces d'avion
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 12:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour concernant l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2; ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 4 à 6, et des estimations des analystes aux paragraphes 9 et 10)

Howmet Aerospace HWM.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2026 après avoir dépassé les attentes de Wall Street concernant ses résultats du troisième trimestre, grâce à une forte demande de composants pour moteurs d'avion et de pièces pour turbines à gaz industrielles.

L'action de ce fournisseur américain de pièces moulées et de fixations pour l'aérospatiale a progressé de 8 % avant l'ouverture de la Bourse.

Howmet bénéficie d’une forte demande ⁠en pièces de moteurs, les avionneurs commerciaux et les sous-traitants du secteur de la défense augmentant leur production, tandis que l’essor des centres de données lié à l’intelligence artificielle stimule la demande en aubes et ailettes pour les turbines à gaz.

“Le marché de l’aérospatiale commerciale continue de paraître solide, soutenu par un carnet de commandes d'avions exceptionnel qui devrait permettre une augmentation des volumes de production jusqu’en 2027 et au-delà”, a déclaré le directeur général John Plant.

Plant a ajouté que Howmet ne s’attendait pas à ce que le conflit au Moyen-Orient affecte de manière significative la demande de pièces de rechange pour moteurs, invoquant un important carnet de commandes de révisions en atelier et de travaux de maintenance.

Il a également souligné la croissance de 45 % du chiffre d’affaires lié aux turbines à gaz, tirée par une production accrue et des gains de parts de marché, les clients recherchant des volumes supérieurs aux prévisions initiales.

La société, dont le siège se trouve à Pittsburgh, en Pennsylvanie, table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 5,49 et 5,51 dollars, contre une prévision antérieure de 5,23 à 5,31 dollars par action.

Elle prévoit un chiffre d’affaires annuel compris entre 10,29 milliards et 10,31 milliards de dollars, contre une fourchette de 10 milliards à 10,1 milliards de dollars précédemment.

Le bénéfice ajusté du troisième trimestre a progressé de 54 % par rapport à l’année précédente pour s’établir à 1,46 dollar par action, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 1,37 dollar, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires a progressé de 29 % pour atteindre 2,70 milliards de dollars, contre des estimations de 2,59 milliards de dollars.

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