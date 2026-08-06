Howmet Aerospace revoit à la hausse ses prévisions pour 2026, la hausse de la production d'avions de ligne stimulant la demande de pièces détachées

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* Le bénéfice trimestriel et le chiffre d'affaires dépassent les prévisions des analystes

* Le cours de l'action a progressé de plus de 40 % depuis le début de l'année

* Howmet envisage d'augmenter ses capacités face aux opportunités croissantes du secteur de la défense

(Ajout des commentaires du directeur général issus de la conférence téléphonique post-résultats tout au long de l'article) par Aatreyee Dasgupta et Allison Lampert

6 août - Howmet Aerospace HWM.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2026, la forte demande des avionneurs en pièces destinées à soutenir une production accrue d'avions à réaction profitant à l'entreprise, ce qui a fait grimper son cours de 3 % en début de séance.

Le fournisseur américain de pièces moulées et de fixations pour l’aérospatiale table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 5,23 et 5,31 dollars, contre une prévision antérieure de 4,88 à 5 dollars par action.

Il prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 10 milliards et 10,1 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 9,58 milliards à 9,73 milliards de dollars.

Les constructeurs aéronautiques Boeing BA.N et Airbus

AIR.PA commandent davantage de pièces pour soutenir la hausse de la production d’avions, ce qui profite à Howmet, dont le siège se trouve à Pittsburgh.

Le directeur général John Flannery a déclaré lors d’une conférence téléphonique post-résultats que Howmet s’attendait à une « forte augmentation » des cadences de construction d’avions gros-porteurs au cours des deux à trois prochaines années, citant les projets d’augmentation de la production du Boeing 787 et la confiance grandissante dans la capacité d’Airbus à accroître la production de l’A350.

Howmet a également bénéficié de la demande croissante d’aubes de turbines à gaz utilisées pour alimenter les centres de données.

Les projets de production d’électricité récemment annoncés, liés à la demande des centres de données, devraient soutenir la croissance jusqu’en 2030, a déclaré M. Flannery.

Le bénéfice trimestriel ajusté a progressé de 46 % par rapport à l’année dernière pour s’établir à 1,33 dollar par action, contre une estimation des analystes de 1,25 dollar, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires a progressé de 24 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 2,55 milliards de dollars, contre une estimation de 2,43 milliards de dollars.

Si les analystes soulignent que les chaînes d’approvisionnement du secteur aérospatial se sont améliorées depuis la pandémie de COVID-19, avec une hausse globale des livraisons cette année, des inquiétudes persistent concernant certaines pièces telles que les sièges , les moteurs et les hublots , ainsi que face à une demande croissante qui dépasse les capacités de production.

La demande, conjuguée à une consolidation massive du secteur des fixations — qui est passé, au début des années 2000, de dizaines d’acteurs à une poignée de grandes entreprises aujourd’hui —, fait grimper les prix des pièces, ce qui soutient les marges de Howmet.

Howmet a doublé les prix de certaines fixations ces derniers mois, selon deux sources haut placées du secteur proches du dossier.

L’activité de fixations de Howmet commence à bénéficier de la demande liée à la hausse prévue des cadences de production du Boeing 787, tandis que les synergies issues de l’acquisition du fabricant de fixations CAM devraient principalement se concrétiser en 2027, a déclaré M. Flannery.