Howmet Aerospace revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à une forte demande de pièces d'avion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - Howmet Aerospace HWM.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2026, la forte demande en avions et en pièces de rechange continuant de profiter à ce fournisseur américain de pièces moulées et de fixations pour l'aérospatiale.

La société table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 5,23 et 5,31 dollars, contre une prévision antérieure de 4,88 à 5,00 dollars par action.