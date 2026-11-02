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Hovde relève la note de First Carolina Financial Services à « surperformance »
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 20:14

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** L'action de First Carolina Financial Services FCBM.N progresse de 1,8 % à 13,10 dollars

** Hovde Group relève sa recommandation sur le titre de « market perform » à « outperform » et augmente son objectif de cours de 14 à 15 dollars, ce qui représente une hausse de 16,5 % par rapport au dernier cours de clôture

** Hovde relève ses estimations de bénéfice par action (BPA) pour 2026 de 6 cents à 97 cents et celles pour 2027 de 6 cents à 1,43 $; il établit son estimation pour 2028 à 1,66 $

** La société de courtage indique que la croissance des prêts s’est accélérée à la suite de l’introduction en bourse de FCBM en juin, ce qui renforce ses perspectives concernant le niveau moyen des actifs productifs, tandis que les coûts du crédit s’avèrent inférieurs aux prévisions antérieures

** FCBM est entrée en bourse en juin, vendant 5,5 millions d'actions à 12,50 dollars chacune

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de 3,1 % par rapport à son prix d’introduction en bourse

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