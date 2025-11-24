Hovde Group relève l'objectif de prix de Pinnacle Financial à 115 $

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Hovde Group augmente l'objectif de prix sur la banque régionale Pinnacle Financial PNFP.O de 106 $ à 115 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 27,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier augmente l'objectif de prix, citant le succès précoce de Synovus Financial SNV.N dans l'adoption du modèle de PNFP et le succès des nouvelles embauches ** En juillet, PNFP et SNV ont accepté de fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions de 8,6 milliards de dollars, formant ainsi l'une des plus grandes banques régionales du sud-est des États-Unis

** Les analystes de Hovde pensent maintenant que la combinaison PNFP-SNV dépassera les attentes au fil du temps, et la décote actuelle de l'action pourrait se réduire à mesure que le marché perçoit les avantages de la fusion

** 7 des 14 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus et 7 le maintiennent; leur objectif de prix médian est de 108,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action PNFP était en baisse de 21,2 % depuis le début de l'année