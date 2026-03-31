Houda Ennebati nommée responsable pays de Vanguard France

(AOF) - Vanguard annonce la nomination de Houda Ennebati au poste de nouvelle responsable pays de Vanguard France, basée à Paris. Dans ses nouvelles fonctions, elle sera rattachée à Simone Rosti, responsable Italie et Europe du Sud, et aura pour mission de renforcer la présence locale de Vanguard et d’approfondir les relations avec les clients. Cette nomination fait suite au départ de l’ancien responsable pays, Guy Parent, qui a pris sa retraite fin 2025 après 17 années au sein de Vanguard.

Houda Ennebati rejoint Vanguard après avoir occupé le poste de Head of Xtrackers ETF Sales pour la France et la région MENA chez DWS. Auparavant, elle a exercé diverses responsabilités chez Deutsche Bank et Société Générale, cumulant plus de vingt ans d'expérience dans le secteur. Elle est titulaire d'un Master of Science en gestion d'actifs de l'Université Paris-Dauphine.

"Notre ambition est d'élargir notre présence et d'accompagner les investisseurs français avec une approche d'investissement disciplinée et de long terme, en phase avec leurs besoins et leurs objectifs. Non seulement l'utilisation des ETF et des fonds indiciels continue de progresser en France, mais nous observons également une adoption croissante du conseil rémunéré, un domaine dans lequel Vanguard bénéficie d'une expertise internationale reconnue", a déclaré Houda Ennebati.

Par ailleurs, dans le cadre du renforcement de la présence locale de Vanguard, Guillaume Gerbeaux, client relationship manager au sein de la succursale française de Vanguard, a rejoint le bureau de Paris en juillet 2025 après plus de huit années passées au siège européen de Vanguard à Londres.