Hormel Foods revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison d'une demande des consommateurs en berne

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Hormel Foods HRL.N a revu à la baisse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, pénalisée par le recul du segment de vente au détail et la faiblesse de la demande de snacks à base de noix vendus sous marque de distributeur, dans un contexte de pression sur le pouvoir d'achat des consommateurs.

La demande des consommateurs dans l'ensemble du secteur de l'alimentation emballée est restée modérée, les pressions inflationnistes généralisées et la hausse du coût de la vie pesant sur le pouvoir d'achat des consommateurs.

* L'action de la société basée dans le Minnesota a reculé de 1 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* "Ces résultats reflètent les effets des mesures de réorganisation du portefeuille, de la baisse des prix des matières premières dans certains secteurs d’activité et d’un contexte de consommation qui reste sous pression", a déclaré John Ghingo, directeur général désigné.

* En début de semaine, Hormel a nommé Ash Bhumbla , ancien cadre de Tyson Foods TSN.N , au poste de directeur financier à compter de septembre, suite à la nomination le mois dernier de John Ghingo , un vétéran de l’entreprise, au poste de directeur général.

* Son segment de vente au détail, principale source de revenus d’Hormel, a enregistré une baisse de 4 % de son chiffre d’affaires, tandis que les volumes ont reculé de 9 %.

* Le fabricant du beurre de cacahuète Skippy prévoit pour l’exercice 2026 un chiffre d’affaires net compris entre 12,1 et 12,2 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 12,2 à 12,5 milliards de dollars, et a revu à la baisse ses prévisions de croissance organique des ventes, les ramenant à une fourchette de 1 % à 2 %, contre 1 % à 4 % précédemment.

* Le chiffre d'affaires de la société au troisième trimestre a reculé de 2,4 % à 2,96 milliards de dollars, manquant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 3,04 milliards de dollars, en raison d'une demande plus faible dans ses activités de vente au détail et à l'international.

* Au cours du trimestre, Hormel a finalisé la cession de ses activités brésiliennes sous la marque CERATTI, dans le cadre de ses efforts visant à rationaliser son portefeuille et à se concentrer sur les marchés à forte croissance.

* Hormel a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année, les portant à une fourchette comprise entre 1,45 et 1,51 dollar, contre 1,43 à 1,51 dollar auparavant.

* Le bénéfice net ajusté par action de la société s’est établi à 37 cents, contre des prévisions de 35 cents, selon les données compilées par LSEG.