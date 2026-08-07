Horizon de trésorerie assuré jusqu'en 2027 pour Cellectis

La société biopharmaceutique française spécialisée dans l'ingénierie du génome a publié ses résultats financiers pour le premier semestre 2026. Malgré un repli de son chiffre d'affaires et une hausse des charges de R&D, Cellectis maintient une solide position de trésorerie et resserre ses pertes.

Au 30 juin 2026, la biotech disposait de 169 millions de dollars de trésorerie consolidée, équivalents de trésorerie et dépôts à terme (contre 211 millions au 31 décembre 2025). Selon les estimations du groupe, ce niveau de liquidités lui donne les moyens d'assurer le financement de ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2027.

Ces ressources seront prioritairement allouées au développement clinique et à la fabrication de ses candidats-médicaments phares, notamment lasmé-cel et éti-cel (études BALLI-01 et NATHALI-01), ainsi qu'à l'exploitation de ses sites de production de Paris et de Raleigh (Caroline du Nord).

Au premier semestre, le chiffre d'affaires et les autres produits exploitation se sont établis à 14,5 millions de dollars, contre 30,2 millions un an plus tôt. Ce recul de 15,8 millions s'explique par un volume d'activité plus modéré sur la période dans le cadre de l'accord de recherche conclu avec AstraZeneca.

Les frais de R&D ont atteint 52,2 millions de dollars ( 7,2 millions sur un an), tirés par la hausse des charges de personnel et l'avancement des essais cliniques.

Le gain financier net s'élève à 9,2 millions de dollars (contre une perte financière de 18,1 millions au S1 2025), porté par l'appréciation du dollar par rapport à l'euro et par la réévaluation favorable à la juste valeur des bons de souscription attribués à la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

Grâce au redressement du résultat financier, la perte nette consolidée s'est réduite à 39,6 millions de dollars, contre 41,9 millions de dollars au premier semestre 2025.