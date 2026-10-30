HOPIUM : HOPIUM - Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

Communiqué de presse

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

Saint-Bonnet-de-Mure, le 30 octobre 2026 à 18h00 – HOPIUM (FR0014010QE1 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds (la « Société »), annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel 2026 sur son site internet, par décision du Conseil d'adminisatration en date du 29 octobre 2026.

Le rapport financier semestriel est disponible sur notre site :

www.hopium.com/rapports-financiers

À propos de HOPIUM :

HOPIUM est un fournisseur et intégrateur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène. Engagée dans le déploiement et la démocratisation d'une alternative bas carbone et performante pour les segments de la mobilité, de l'industrie et de l'énergie, HOPIUM vise à transformer le secteur avec sa gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW et ses capacités d'ingénierie couvrant l'ensemble de la chaîne d'expertise du secteur.

ISIN : FR0014010QE1- Mnémonique : ALHPI

Suivez-nous sur LinkedIn

Contact :

Relations investisseurs/Presse

Jérôme Gacoin

hopium@aelium.fr