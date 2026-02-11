HOPIUM : HOPIUM met en avant la souveraineté technologique française de l'hydrogène maritime lors du salon Euromaritime

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 11 février 2026 – 8h

Hopium met en avant la souveraineté technologique française

de l'hydrogène maritime lors du salon Euromaritime

Saint-Bonnet-de-Mure, le 11 février 2026 à 8h – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, a participé au salon Euromaritime , l'évènement biennal de référence de l'industrie maritime européenne, qui s'est tenu à Marseille du 3 au 5 février 2026. Cette édition 2026 a réuni près de 300 exposants et plusieurs milliers de professionnels du secteur.

Présente sur le pavillon de France Hydrogène , aux cotés de Qair et de Kinell (Fétis Group), Hopium a mis en avant sa technologie de pile à combustible hydrogène dédiée aux applications maritimes. Hopium était le seul fournisseur et seul fabricant français de pile à combustible hydrogène sur ce salon, illustrant la souveraineté technologique française dans ce domaine. Appuyant ce positionnement, Hopium a également mis en avant son engagement dans le projet de K-Challenge visant à accélérer l'émergence d'une solution hydrogène concrète pour la décarbonation du transport maritime [1] .

Tout au long de l'évènement, les équipes d'Hopium ont noué des contacts commerciaux, notamment avec des armateurs et des chantiers navals intéressés par des déploiements pilotes, ainsi que des échanges avec des décideurs régionaux engagés dans la décarbonation du maritime. Ces rencontres confirment que les marchés du maritime et du stationnaire apparaissent aujourd'hui comme les plus avancés pour le déploiement opérationnel de l'hydrogène, tant pour les applications de propulsion que pour la génération d'énergie à bord.

Le salon a également été marqué par la présence et les prises de parole de Madame Catherine Chabaud , Ministre chargée de la Mer et de la Pêche, de Monsieur Philippe Tabarot , Ministre des Transports, et de Monsieur Xavier Ducept , Secrétaire général de la mer. Ces interventions soulignent l'attention portée par les pouvoirs publics aux enjeux industriels et environnementaux du maritime.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les transports lourds, Hopium vise à transformer le secteur grâce à la commercialisation d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

[1] https://www.k-challenge.fr/fr/news/675_K-Challenge-Lab-et-le-chantier-Delavergne-sassocient-pour-accelerer-lemergence-dune-solution-hydrogene-concrete-souveraine-dans-le-secteur-maritime