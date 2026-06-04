HOPIUM : Hopium lance le développement de la nouvelle génération de son système pile à combustible 200 kW

Saint-Bonnet-de-Mure, le 4 juin 2026 à 18h00 – HOPIUM (FR0014010QE1 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce le lancement d'un programme d'investissements dédié au développement de la nouvelle génération de son système de pile à combustible.

Ce programme stratégique s'appuie sur plusieurs années de recherche, de développement, de validation et d'intégration système afin de concevoir, d'ici le deuxième trimestre 2027, une plateforme de nouvelle génération. Celle-ci permettra le déploiement de solutions hydrogène toujours plus performantes, fiables et compétitives dans un nombre croissant d'applications et d'environnements.

Une nouvelle génération de systèmes plus simple, plus robuste et plus competitive

Avec cette nouvelle phase de développement, Hopium franchit une étape déterminante dans la maturation de sa technologie en s'appuyant sur l'ensemble des savoir-faire développés autour de son architecture double stack 2x100 kW.

Cette nouvelle génération de système reposera sur une architecture simplifiée et optimisée, et sur une nomenclature de composants stratégiques matures et procurables, conçues pour améliorer simultanément la fiabilité, la maintenabilité, et renforcer la maîtrise des coûts.

Hopium bénéficie d'importants retours d'expérience issus des phases de développement, d'intégration et de validation de ses technologies, ainsi que du déploiement prochain de son premier système maritime de 200 kW dans le cadre du programme K-Challenge. Ces acquis constituent un socle solide pour accélérer la mise sur le marché de solutions hydrogène répondant aux exigences croissantes des acteurs industriels et de la mobilité décarbonée.

Accélérer l'innovation : 500 000 euros investis et toute l'expertise de l'entreprise mobilisée

Pour mener à bien ce programme, Hopium mobilisera un investissement d'environ 500 000 euros, soit :

Environ 420 000 euros investis en composants systèmes et pile ;

Environ 40 000 euros en composants d'adaptation de moyens ;

Environ 40 000 euros en prestations externes.

Les équipes Hopium mèneront l'ensemble des travaux notamment l'optimisation de l'architecture système, la réduction du nombre de composants embarqués, la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement ainsi que la réduction des temps d'assemblage.

Cette nouvelle génération de système pile s'appuiera sur le déploiement de méthodes de développement inspirées du model-based design ainsi que de la génération automatique de code.

Nouvelle plateforme, nouveaux champs d'application

Conçue comme une plateforme transverse, cette nouvelle architecture s'inscira dans les standards de sécurité développés lors des précédents programmes, notamment à travers un concept safety inspiré des exigences du secteur maritime.

Cette approche constitue un socle robuste pour adresser de futurs environnements d'intégration soumis à des contraintes élevées de sûreté et de disponibilité, et pourra ainsi répondre à des besoins variés dans les secteurs du maritime, de la mobilité, mais également dans les domaines de l'énergie stationnaire, de la défense et de nouvelles applications nécessitant une production d'énergie décarbonée de forte puissance.

Une feuille de route structurée jusqu'au deuxième trimestre 2027

Le programme de développement s'articulera autour de plusieurs jalons clés :

Troisième trimestre 2026 : finalisation d'une nomenclature système complète, optimisée et sécurisée auprès de la chaîne fournisseurs ;

finalisation d'une nomenclature système complète, optimisée et sécurisée auprès de la chaîne fournisseurs ; Quatrième trimestre 2026 : lancement des achats composants et démarrage de l'assemblage du système ;

lancement des achats composants et démarrage de l'assemblage du système ; Premier trimestre 2027 : démarrage des essais sur banc et validation dans un spectre élargi d'environnements d'intégration ;

démarrage des essais sur banc et validation dans un spectre élargi d'environnements d'intégration ; Deuxième trimestre 2027 : validation complète du système et mise à disposition d'une plateforme prête à être adaptée aux futurs besoins clients.

Cette nouvelle étape illustre la volonté d'Hopium de transformer les technologies et les savoir-faire acquis ces dernières années en une plateforme technologique robuste. Pilier de son nouveau plan stratégique, ce programme vise à renforcer la maturité et l'accessibilité de ses solutions, afin d'accélérer le déploiement de l'hydrogène sur des marchés à fort potentiel.

Cette dynamique favorisera également la logique stratégique d'ouverture et de diversification d'Hopium : nouer des partenariats avec des acteurs commercialement et industriellement matures, et se positionner avec agilité sur des projets spéciaux et des besoins sur-mesure (compétition, prototypes, produits événementiels, kits pédagogiques, etc).

" Après avoir démontré notre capacité à concevoir, intégrer et à livrer, dans les prochains jours, un système pile à combustible 200 kW marinisé auprès de notre partenaire K-Challenge, l'ambition d'Hopium et de ses équipes est désormais de transposer cette expérience en une plateforme système de nouvelle génération, plus simple, plus robuste et plus compétitive, capable de répondre efficacement aux exigences de nos futurs partenaires et à des contraintes d'intégration élargies. " déclare Thomas Picquette, Directeur Général de Hopium.

À propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur et intégrateur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène. Engagée dans le déploiement et la démocratisation d'une alternative bas carbone et performante pour les segments de la mobilité, de l'industrie et de l'énergie, Hopium vise à transformer le secteur avec sa gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW et ses capacités d'ingénierie couvrant l'ensemble de la chaine d'expertise du secteur.

ISIN : FR0014010QE1- Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

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Contact :

Relations investisseurs/Presse

Jérôme Gacoin

hopium@aelium.fr