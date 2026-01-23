HOPIUM : HOPIUM : Hopium poursuit son plan de continuation et participera à Hyvolution Paris

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 23 janvier 2026 – 18h30

Hopium poursuit son plan de continuation tout en étudiant des pistes de financement alternatives, et participera au salon Hyvolution Paris du 27 au 29 janvier 2026

Saint-Bonnet-de-Mure, le 23 janvier 2026 à 18h30 – HOPIUM (FR0014000U63 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, après une année 2025 riche en évènements [1] , poursuit ses développements et confirme que la mise en œuvre de son plan de continuation se déroule, sur le plan opérationnel, dans la droite ligne des engagements pris par la Société vis-à-vis de ses créanciers au titre de son plan de continuation tel qu'approuvé par le Tribunal des activités économiques de Paris en mars 2025 [2] .

Sur le plan financier, la Société est actuellement en discussions avec son financeur concernant le tirage de la tranche de financement n°5 prévue au titre dudit plan et qui n'est, à ce jour, pas sécurisé. Si la Société n'était pas en mesure d'obtenir ce tirage à la suite des discussions en cours, elle pourrait se retrouver à risque par rapport à ses propres engagements d'ici la fin du mois de février 2026. Dans ce contexte, le Conseil d'Administration d'Hopium a renouvelé sa confiance au Président-Directeur Général, Stéphane Rabatel, et l'a mandaté pour étudier toute piste alternative de financement permettant à la Société de poursuivre son plan de continuation, et, le cas échéant, de le pérenniser, sans préjudice des termes du contrat conclu avec le financeur actuel [3] , et des implications juridiques vis-à-vis des moyens du plan de continuation. Cette démarche s'inscrit dans une gestion prudente et anticipatrice, visant à préserver la continuité d'exploitation et à accompagner le déploiement des projets stratégiques d'Hopium dans la droite ligne des engagements pris par la Société vis-à-vis de ses créanciers au titre de son plan de continuation tel qu'approuvé par le Tribunal des activités économiques de Paris.

Par ailleurs, Hopium continue la mise en avant de sa technologie et annonce sa présence au salon Hyvolution Paris qui se tiendra la semaine prochaine à Paris Expo Porte de Versailles du 27 au 29 janvier 2026. Lors de cet évènement international de référence, qui réunit les principaux acteurs industriels, technologiques et institutionnels de la filière hydrogène, Hopium présentera sur son stand (stand L55) sa technologie et les différentes applications possibles. Les visiteurs pourront notamment admirer la pile à combustible de 100 kW.

A cette occasion, Stéphane Rabatel interviendra le mercredi 28 janvier à 17h, sur la scène du Workshop 1, lors d'une prise de parole intitulée « Quels marchés saisir dès 2026 pour Hopium ? ». Cette intervention portera sur les opportunités de marché identifiées à court et moyen terme ainsi que sur les orientations retenues par Hopium pour accompagner la montée en puissance de ses solutions.

Par cette nouvelle participation à Hyvolution Paris, Hopium vise à renforcer sa visibilité auprès des acteurs clés de la filière hydrogène et à consolider sa position d'acteur de référence, disposant d'une technologie souveraine qui répond dès à présent aux problématiques de décarbonation du maritime, du stationnaire et des mobilités lourdes.

