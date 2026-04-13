Hongrie-Après sa victoire aux législatives, Peter Magyar s'engage à renforcer l'Etat de droit

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par Anita Komuves, Gergely Szakacs et Krisztina Than

Peter Magyar, sorti largement victorieux des élections législatives de dimanche en Hongrie, s'est engagé lundi à lutter contre la corruption et à modifier la Constitution afin de rétablir les normes démocratiques, actant le souhait que la Hongrie s'ancre pleinement dans l'Union européenne après des années de confrontation avec Bruxelles.

La majorité qualifiée des deux tiers obtenue à l'issue du scrutin par le parti de centre-droit Tisza de Peter Magyar devrait lui donner carte blanche pour renforcer l'État de droit et potentiellement débloquer des milliards d'euros de fonds européens gelés en raison des accrochages du Premier ministre nationaliste sortant Viktor Orban avec l'UE sur des questions liées aux droits de l'homme.

Lors d'une conférence de presse lundi, Peter Magyar a indiqué que son gouvernement aurait de nombreuses tâches urgentes à accomplir, notamment celle de modifier la Constitution afin de limiter à deux le nombre de mandats au poste de Premier ministre.

"Nous ferons tout pour rétablir l'État de droit, la démocratie pluraliste et le système d'équilibre des pouvoirs", a-t-il dit.

Peter Magyar a précisé que cette modification constitutionnelle s'appliquerait à Viktor Orban, ce qui signifie qu'il ne pourra plus redevenir Premier ministre.

"Il a eu une formidable opportunité de réaliser de grandes choses dans l’intérêt national pour faire en sorte que la Hongrie devienne un pays européen en développement (...). Il n'a pas saisi cette chance mais en a abusé", a dénoncé Peter Magyar.

Il a estimé que sa victoire démontrait que la Hongrie avait décidé de "changer de régime" et de choisir une voie pro-européenne.

"Hier, exactement 23 ans après le référendum sur notre adhésion à l’UE, le peuple hongrois a confirmé la place de la Hongrie en Europe", a-t-il déclaré.

Peter Magyar a appelé le président hongrois Tamas Sulyok, soutenu par le parti Fidesz de Viktor Orban, à veiller à ce que le transfert de pouvoir ait lieu dès que possible, tout en lui demandant de démissionner.

Le président hongrois, dont le rôle est essentiellement honorifique, doit convoquer un nouveau Parlement dans les 30 jours suivant le scrutin législatif. Les députés élisent ensuite un nouveau Premier ministre.

(Reportage Anita Komuves, Kristina Than, Gergely Szakacs, Anna Lubowicka et Marco Trujillo ; rédigé par Alan Charlish ; version française Blandine Hénault)