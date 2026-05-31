Chine-L'activité manufacturière stagne en mai-PMI officiel

Des employés travaillent sur une chaîne de production fabriquant des pièces métalliques pour meubles dans une usine de Hangzhou

‌L'activité manufacturière en Chine a ​stagné en mai, montre une enquête officielle publiée dimanche, ce ​qui laisse penser que le secteur est ​sous pression en ⁠raison de la faible demande ‌intérieure et de la hausse des coûts de production.

L'indice ​PMI ‌manufacturier officiel s'est établi ⁠le mois dernier à 50,0 après 50,3 en avril, équivalent au ⁠seuil ‌de 50 qui sépare contraction ⁠et expansion de l'activité.

Ce ‌résultat est conforme au ⁠consensus, qui ressortait à 50,0.

Des ⁠données ‌distinctes montrent que l'activité du secteur ​des services ‌a avancé en mai, s'établissant à 50,1 contre ​49,4 en avril.

L'indice composite, qui réunit le ⁠secteur des services et le secteur manufacturier, s'est établi à 50,5 en mai.

(Ethan Wang, Yukun Zhang et Ryan Woo; version française ​Camille Raynaud)