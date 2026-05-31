Chine-L'activité manufacturière stagne en mai-PMI officiel

Des employés travaillent sur une chaîne de production fabriquant des pièces métalliques pour meubles dans une usine de Hangzhou
L'activité manufacturière en Chine a stagné en mai, montre une enquête officielle publiée dimanche, ce qui laisse penser que le secteur est sous pression en raison de la faible demande intérieure et de la hausse des coûts de production.
L'indice PMI manufacturier officiel s'est établi le mois dernier à 50,0 après 50,3 en avril, équivalent au seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.
Ce résultat est conforme au consensus, qui ressortait à 50,0.
Des données distinctes montrent que l'activité du secteur des services a avancé en mai, s'établissant à 50,1 contre 49,4 en avril.
L'indice composite, qui réunit le secteur des services et le secteur manufacturier, s'est établi à 50,5 en mai.
(Ethan Wang, Yukun Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)
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