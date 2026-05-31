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Chine-L'activité manufacturière stagne en mai-PMI officiel
information fournie par Reuters 31/05/2026 à 03:47

Des employés travaillent sur une chaîne de production fabriquant des pièces métalliques pour meubles dans une usine de Hangzhou

Des employés travaillent sur une chaîne de production fabriquant des pièces métalliques pour meubles dans une usine de Hangzhou

‌L'activité manufacturière en Chine a ​stagné en mai, montre une enquête officielle publiée dimanche, ce ​qui laisse penser que le secteur est ​sous pression en ⁠raison de la faible demande ‌intérieure et de la hausse des coûts de production.

L'indice ​PMI ‌manufacturier officiel s'est établi ⁠le mois dernier à 50,0 après 50,3 en avril, équivalent au ⁠seuil ‌de 50 qui sépare contraction ⁠et expansion de l'activité.

Ce ‌résultat est conforme au ⁠consensus, qui ressortait à 50,0.

Des ⁠données ‌distinctes montrent que l'activité du secteur ​des services ‌a avancé en mai, s'établissant à 50,1 contre ​49,4 en avril.

L'indice composite, qui réunit le ⁠secteur des services et le secteur manufacturier, s'est établi à 50,5 en mai.

(Ethan Wang, Yukun Zhang et Ryan Woo; version française ​Camille Raynaud)

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