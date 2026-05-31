Trump veut se produire en meeting à la place de musiciens pour l'anniversaire des Etats-Unis

Le président américain Donald Trump montre la réplique d'une guitare d'Elvis Presley après l'avoir signée, le 23 mars 2026 lors d'une visite à Graceland, dans le Tennessee ( AFP / SAUL LOEB )

Face aux défections d'artistes initialement attendus pour les célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis, Donald Trump a déclaré samedi envisager d'annuler les concerts pour prononcer lui-même un discours à Washington, allant jusqu'à se comparer à un Elvis Presley "sans guitare".

"Je pense faire venir la plus grande attraction au monde, celui qui attire des foules bien plus importantes qu'Elvis à son apogée, et ce sans guitare, celui qui aime notre pays plus que quiconque, celui que certains considèrent comme le plus grand président de l'histoire (LE MEILLEUR DE TOUS LES TEMPS), DONALD J. TRUMP, pour remplacer ces +artistes+ de bas étage grassement payés", a déclaré le président américain dans un message publié sur sa plateforme Truth Social.

Dans ce message, Donald Trump affirme avoir demandé à ses équipes d'examiner "la faisabilité" d'un rassemblement baptisé "AMERICA IS BACK Rally", "mercredi, à Washington, même heure, même lieu" où "seuls les grands patriotes sont invités".

"Nous devrions organiser un MEETING MAKE AMERICA GREAT AGAIN géant pour les 250 ans, au lieu d'avoir des chanteurs surpayés que personne ne veut entendre, dont la musique est ennuyeuse et qui ne font que se plaindre", a encore dit Donald Trump.

Le républicain n'a pas précisé à quel événement artistique il faisait référence ni quels artistes seraient concernés.

Son message intervient toutefois alors que le projet de la Maison Blanche d'organiser une grande célébration musicale pour le 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis a essuyé un sérieux revers vendredi, après le retrait de cinq artistes qui ont invoqué des tensions politiques.

Il ne reste désormais plus que quatre artistes parmi les neuf initialement annoncés mercredi par le comité en charge des célébrations prévues entre le 25 juin et le 10 juillet sur l'esplanade du National Mall à Washington.

"Malheureusement, ce qui nous avait été présenté comme une célébration de notre pays a évolué vers quelque chose de bien plus clivant que ce à quoi j'avais accepté de participer", a déclaré jeudi Bret Michaels, chanteur du groupe Poison, qui devait s'y produire.

Donald Trump a clairement cherché à marquer de son empreinte cet anniversaire estival, notamment en programmant un tournoi d'arts martiaux mixtes (MMA) sur les pelouses de la Maison Blanche le 14 juin, jour de ses 80 ans.

Dans un pays qui continue de produire certaines des plus grandes stars internationales, la programmation pour les célébrations du 250e anniversaire des Etats-Unis d'artistes ayant connu leur heure de gloire au siècle dernier, comme le rappeur Vanilla Ice, le groupe C+C Music Factory ou l'ex-duo Milli Vanilli (l'un des deux membres est décédé en 1998), avait suscité une montagne de sarcasmes sur les réseaux sociaux.