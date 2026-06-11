Honeywell vise des opérations de 2 à 4 milliards de dollars et voit des opportunités de fusions-acquisitions dans l'automatisation industrielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sabrina Valle

Honeywell a déclaré jeudi viser des transactions de 2 à 4 milliards de dollars et voir des opportunités d'acquisitions dans son secteur de l'automatisation industrielle.

« Il existe d'énormes opportunités en matière de fusions-acquisitions », a déclaré Peter Lau, président de la division Automatisation industrielle de Honeywell, lors de la journée des investisseurs organisée par la société à New York, ajoutant que ce secteur opère sur un marché d'environ 35 milliards de dollars. Lau a toutefois prévenu que la croissance organique restait une priorité, décrivant l’activité comme « largement sous-exploitée » dans les domaines des solutions et des logiciels.

Au niveau du groupe, Honeywell a indiqué qu’il poursuivrait des opérations de croissance externe dans sa fourchette préférentielle de 2 à 4 milliards de dollars, en se concentrant sur l’automatisation et d’autres segments critiques où il voit des synergies commerciales évidentes et un fort potentiel de rendement.