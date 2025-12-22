 Aller au contenu principal
Honeywell met à jour ses objectifs pour 2025
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 16:15

Honeywell annonce une mise à jour de ses objectifs pour tenir compte de la cessation de ses activités Advanced Materials à partir du 4e trimestre 2025, suite à la scission réussie de Solstice Advanced Materials le 30 octobre.

Ainsi, pour l'exercice 2025, il affiche des fourchettes-cibles allant de 9,70 à 9,80 dollars pour son BPA ajusté, de 22,5 à 22,6% pour sa marge des segments et de 37,5 à 37,7 milliards de dollars pour les revenus.

Par ailleurs, au sujet des litiges liés à Flexjet précédemment divulgués, Honeywell indique prévoir d'enregistrer une charge unique au 4e trimestre, qui réduira ses revenus de 310 MUSD et son profit opérationnel de 370 MUSD.

Si cette charge est sans impact sur ses objectifs non GAAP, le groupe industriel prévoit que tout règlement inclura des paiements exceptionnels en cash aux parties prenantes des litiges liés à Flexjet, totalisant environ 470 MUSD au total.

