Honeywell et Flexjet règlent leur litige et prolongent l'accord de maintenance des moteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Honeywell HON.O a déclaré mercredi avoir conclu un accord avec la compagnie d'aviation privée Flexjet pour résoudre leur litige et vise à reconstruire leur partenariat commercial.

Le conglomérat industriel a déclaré avoir accepté de prolonger son contrat de maintenance de moteurs d'avion avec Flexjet jusqu'en 2035 dans le cadre de l'accord.

Flexjet avait intenté un procès à Honeywell en mars 2023, accusant la société d'avoir rompu un contrat de services de maintenance de moteurs d'avions et demandant des dommages-intérêts forfaitaires en raison de retards dans les réparations de moteurs.

L'entreprise aéronautique a déclaré en décembre qu'il lui était dû au moins 500 millions de dollars de dommages-intérêts, ainsi que des montants supplémentaires bien supérieurs.

Le nouvel accord de règlement résoudra entièrement toutes les réclamations en suspens entre les parties, a déclaré Honeywell.

L'entreprise prévoit d'enregistrer une charge d'environ 470 millions de dollars au quatrième trimestre en raison de ce règlement.