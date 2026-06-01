Honeywell dévoile les marques de ses futures entités cotées avant la scission

(Zonebourse.com) - Le conglomérat prépare la séparation de ses activités automatisation et aéronautique, prévue fin juin, avec deux identités distinctes et des stratégies ciblées.

Honeywell annonce que ses activités automatisation et aéronautique adopteront respectivement les marques Honeywell Technologies et Honeywell Aerospace à compter du 29 juin 2026, date de la scission de la division Aerospace.

Honeywell Technologies conservera le code boursier "HON" au Nasdaq et se concentrera sur les technologies, solutions et logiciels destinés à accompagner la transition de l'industrie vers des systèmes plus autonomes.

Honeywell Aerospace sera cotée sous le symbole "HONA" et se positionnera comme l'un des principaux fournisseurs aéronautiques spécialisés, avec un accent sur l'électrification et le vol autonome.

Le président-directeur général Vimal Kapur indique que ces nouvelles identités reflètent la stratégie et les ambitions propres à chacune des deux sociétés tout en s'appuyant sur l'héritage de Honeywell.

Des journées investisseurs sont prévues le 3 juin à Phoenix pour Honeywell Aerospace et le 11 juin à New York pour Honeywell Technologies.

Chez Jefferies, Sheila Kahyaoglu confirme son conseil "conserver" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé à 240 USD.

Selon l'analyste, la journée investisseurs de l'activité Aerospace devrait mettre l'accent sur les perspectives de croissance à court et moyen terme, l'évolution de la chaîne d'approvisionnement et la trajectoire vers l'objectif de marge de 29%.

La note souligne que les difficultés d'approvisionnement ont limité la croissance de l'activité Aerospace à 3% au premier trimestre, mais que la direction reste confiante dans une accélération de la croissance en 2026, soutenue par un carnet de commandes de 19 MdsUSD.

Le bureau d'études estime également que la scission d'Honeywell Aerospace pourrait offrir davantage de flexibilité stratégique, tout en mettant en avant des technologies différenciantes comme Anthem, Assure et Attune, jugées génératrices de rendements élevés.

Depuis le début de l'année, le titre Honeywell a signé une progression de l'ordre de 22%. Le titre est attendu en hausse de près de 1,5% à l'ouverture de Wall Street.

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