Honeywell: contrat pour des altimètres avec l'U.S. Army

(CercleFinance.com) - Honeywell a annoncé lundi avoir remporté un contrat de 103 millions de dollars auprès de l'armée américaine portant sur la fourniture d'altimètres radar de nouvelle génération.



Ce contrat de modernisation doit porter sur le remplacement des altimètres APN-209 embarqués à bord de nombreux appareils de l'U.S. Army depuis leur lancement en 1975.



Au-delà de leur plus grande précision, ces outils de mesure afficheront de meilleurs performances même lors des épisodes de fortes intempéries, souligne le groupe industriel diversifié.



Dans un communiqué, Honeywell estime avoir fourni plus de 150.000 altimètres au Département américain de la défense au cours des 60 dernières années.





